Раскрыты сенсационные факты о создании Донецкой народной республики

Задыхавшаяся от банальной нехватки денег Донецкая Народная Республика могла бы без труда решить все свои финансовые проблемы, если бы конфисковала средства донецкого отделения Национального банка Украины. Но в водовороте событий об этом не подумали, а Москва не подсказала и тем более не приказала лидерам ДНР изъять финансовые резервы Национального Банка Украины. Речь шла почти о миллиарде долларов США. Эту информацию сообщил бывший Управляющий делами Совета министров ДНР Евгений Михайлов в большом интервью каналу «День тв».

«На момент возникновения ДНР в Донецке существовали отделения Национального банка Украины. В них хранилось несколько миллиардов гривен, что по тогдашнему курсу составляло до 800 миллионов долларов США. Сотрудники украинского банка получили приказ от своего начальства уничтожить все финансовые средства и в течение двух месяцев они планомерно резали банкноты», - поясняет Михайлов.

Согласно его информации, «всё это время ДНР испытывала крайнюю нехватку средств. Стрелков постоянно обращался ко всем, кому только можно с просьбами и призывами о финансовой помощи молодой республике. А гигантская сумма лежала рядом, в банке Донецка, но никто из руководства ДНР не догадался отдать простейший приказ о конфискации, хотя уже шла война. В результате, когда, наконец, такой приказ издали, почти все банкноты были уничтожены. Осталась сравнительно небольшая сумма, которую сотрудники Банка Украины не успели порезать».

По мнению Михайлова данный факт неопровержимо доказывает, что никакой «гибридной войны» Москва против Киева не вела.

«В Москве – огромное количество финансовых специалистов, которые могли хотя бы подсказать лидерам ДНР, что необходимо провести конфискацию. Но они этого не сделали, и тем более никакого приказа из Москвы так делать не последовало», - сообщает Михайлов.

На вопрос журналиста о том, почему руководство ДНР самостоятельно, без совета или приказа Москвы не поставило под контроль республики отделения украинских банков, собеседник ответил, что «лидеры Донецка – это люди, не имевшие почти никакого опыта государственного управления. Они не разбирались в тонкостях банковского дела, и к тому же находились в колоссальном стрессе, ведь началась война. Чтобы сориентироваться им потребовалось время».

Какова же была роль Стрелкова в сложившейся ситуации? Этот вопрос также задали Михайлову во время интервью.

«Конечно, Стрелков, наверняка бы не позволил уничтожить деньги. Решительности и уверенности ему не занимать. Но он был командиром в поле, и просто не знал о том, что буквально в Донецке скопились колоссальные финансовые запасы Банка Украины», - заявил бывший Управляющий делами Совета министров ДНР.

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