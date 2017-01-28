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Депутаты разрешили бить родственников

10:55 28.01.2017
Фото с сайта blahtherapy.com
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Госдума отменила уголовное наказание за побои родственников

Парламентарии в третьем и окончательном чтении приняла закон о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Документ предусматривает не уголовную, а административную ответственность за побои, нанесенные членам семьи, если насилие было применено впервые. По мнению экспертов, новый закон только ухудшит ситуацию с домашним насилием.

В пятницу, 27 января, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о переводе первого случая семейных побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных. За второй и последующий акты домашнего насилия уже грозит тюремный срок.

Напомним, 3 июля 2016 года в статью 116 Уголовного кодекса РФ был добавлен пункт о побоях, нанесенных близким лицам, за которые предусматривалась уголовная ответственность вплоть до двух лет тюрьмы. В документе было прописано, кто входит в этот круг.

Это не только близкие родственники, но и опекуны, попечители, а также «лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим данное правонарушение, или люди, ведущие с ним общее хозяйство».

Одновременно была декриминализирована часть 1 статьи 116: если побои или насильственные действия принесли физическую боль, но не повлекли вреда здоровью и при этом не были совершены в отношении близких лиц из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды, то правонарушителю грозит административная ответственность. Если же ранее человек уже привлекался к административной ответственности, то за повторный проступок полагается уже уголовная ответственность.

Поправки прошлого года вызвали массу нареканий со стороны общественности, выступающей против ювенальной юстиции. По их версии, которая была предложена на «нулевых чтениях» проекта в Общественной палате РФ, в тюрьму могли посадить родителя, который для блага ребенка схватил его за руку, когда малыш пытался перебежать улицу на красный свет, и оставил на ней синяк.

Поправки в УК быстро получили название «закон о шлепках», хотя стоит отметить, что от «воспитательных» шлепков не появляются синяки или ссадины, которые, собственно, могут быть позже квалифицированы как побои.

«Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием, — заявила замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина во время выступления в Госдуме. — В этом смысле «закон о шлепках» сам по себе — акт ненависти по отношению к семьям с детьми».

Сенатор добавила, что нынешняя версия статьи УК создает ситуацию «вопиющей несправедливости в оценке общественной опасности таких деяний и наказаний за них».

Мизулина добавила, что принятие июльского закона укрепило родительскую общественность России в убеждении, что в нашей стране наступила «ювенальная эпоха», открывшая дорогу необоснованному вторжению в семейные дела, когда ссадина, синяк у ребенка могут стать основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей.

О дискриминационном характере существующего законодательства говорила и депутат Госдумы Ольга Баталина, одна из авторов рассматривавшегося проекта.

По ее мнению, необходимо устранить правовую коллизию, когда за одно и то же правонарушение лицам устанавливают различные наказания только в зависимости от того, являются ли они близкими людьми или нет.

Баталина подчеркнула, что административное наказание, которое предлагается ввести для побоев в отношении близких лиц, вовсе не значит, что к ответственности правонарушители привлекаться не будут: «Когда вы говорите, что мы принимаем решение о том, чтобы снять ответственность за побои, мы должны понимать, что 30 тыс. рублей штрафа, 15 суток административного ареста, 120 часов обязательных работ — это серьезная административная ответственность. И с точки зрения влияния этой ответственности на конкретного обвиняемого это еще вопрос, какое наказание будет более действенным».

Впрочем, эксперты настаивают на том, что ввод административной ответственности во всех смыслах развяжет руки семейным дебоширам.

«Уголовная ответственность сдерживает насилие психологически. Если правонарушитель будет осужден за побои в отношении близких, то это может стать, например, причиной отказа в трудоустройстве или сыграет роль при решении вопроса о том, с кем останется ребенок после развода», — пояснила «Газете.Ru» адвокат коллегии «Карабанов и партнеры» Алена Адлер.

Адвокат Сталина Гуревич назвала позицию парламентариев «совершенно несправедливой».

«Если статью декриминализировать, то потенциальные насильники перестанут бояться чего бы то ни было вообще.

С домашнего насилия, если не все забыли, начиналось убийство девушки в Тверской области, которая звонила в полицию, ей сказали: «Убьют — приходите», — рассказала Гуревич. — Административная ответственность сдерживающим фактором не будет. У нас она предусмотрена за вождение в состоянии опьянения и превышение скорости, но что-то она мало кого останавливает».

Отметим, что, по данным правозащитников, ссылающихся на официальную статистику, только за 2015 год от насильственных преступлений в семье пострадали почти 50,8 тыс. человек, из них 36,5 тыс. женщин и 11,8 тыс. несовершеннолетних.

За тот же год мужчины составили 5% от общего числа пострадавших от насильственных преступлений в семье.

Автор: Сайхан Цинцаев

Темы: Россия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 20:48
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Жили люди нормально и семьи были крепки. Пришел Горбатый и превратил много людей в уродов.
28.01.2017, 20:42
хазарин

Так библейский Хам вовсе и не хам.Он даже не бил отца .Только поржал над ним
28.01.2017, 20:18
Елена Москва

Один маленький пример "защиты детей". У моей близкой подруги третий ребенок родился, когда двое дочек уже ходили в школу. И где-то в возрасте 9-10 месяцев он ужасно кусался. Его отучили, конечно, но какое-то время в покусах ходили все. И вот у второй дочки в школе обнаруживают на плече здоровый такой синяк. Она спокойно отвечает: "А, так это меня братик покусал." Она вообще очень позитивный и спокойный ребенок, хорошо учащийся и абсолютно довольный жизнью. И что делает умная учительница? Начинает какие-то хождения к психологу, беседы с ребенком в надежде заставить ее в чем-то признаться, потом вызовы родителей в школу - чуть ли не с угрозами обращения в полицию. Родители сначала вообще испытывали только удивление от глупости ситуации, потом постепенно начали напрягаться - потому что осознали, к чему это идет, и в чем их хотят обвинить. К счастью, ни ребенок не дал себя убедить психологу в том, что ее все-таки дома обижают, ни родители не дрогнули, сохранили спокойствие, и через несколько недель разочарованная учительница и психолог отстали. Но это было несколько лет назад, когда "закона о шлепках" еще не было. А если б был? Как его можно использовать при желании, не догадываетесь? А его ведь именно для этой цели принимали, он на отъем детей рассчитан, а не на защиту, уж простите, дур, которые позволяют мужу себя бить, а потом по сотому разу его прощают. Кому они нужны - дуры-то. А дети в нашей стране - ценный товар.
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