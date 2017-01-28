Эксперты уверены, что Госдума пересмотрит закон о декриминализации побоев

Госудума приняла резоннансный законопроект о декриминализации побоев. Депутаты отменили уголовную ответственность за семейные побои. Теперь применение силы против родственников не будет считаться уголовным преступлением, если оно совершено впервые. Правонарушение будет признаваться административным.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин.

«Очень плохо, что насилие декриминализировали. Это сигнал о том, что такое деяние не является общественно опасным. Дальнейшие побои будут безнаказанны, и слабая сторона не найдет никакой защиты и поддержки со стороны государства», — высказался специалист.

Эксперт отметил, что новый законопроект станет неудачным экспериментом.

«Механизм привлечения к ответственности, который предлагают сейчас, ставит пострадавшую сторону в зависимость от сотрудников полиции. Полицейский будет решать, верить пострадавшему человеку или нет. Я подозреваю, что через год Госдума пересмотрит этот закон», — добавил Салкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал декриминализацию семейных побоев, заявив, что не нужно гипертрофированно оценивать «различные проявления семейных отношений»