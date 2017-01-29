Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила на своей странице в Facebook конкурс карикатур на британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Поводом для этого послужило сообщение издания Daily Mail, согласно которому Джонсон «пришел в ярость», узнав, что Захарова приглашена на торжественный вечер в Палате общин. Организовал данное мероприятия депутат-консерватор Дэниел Кавчински, известный своим лояльным отношением к России.

«Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме. Представляю, что было бы, если бы я поехала», - написала Захарова. Она добавила, что британская столица давно стала прибежищем проворовавшихся чиновников, беглых олигархов и недобитых террористов. Однако министра возмутило именно отправленное ей приглашение.

Захарова призвала всех желающих поучаствовать в конкурсе карикатур публиковать свои работы на ее странице и пообещала вручить победителю приз.

По сведениям СМИ, приглашением Захаровой, помимо Джонсона, остались несколько британских парламентариев. Они потребовали исключить Кавчински из комитета иностранных дел Палаты общин.

