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Медведев подписал документ о начале маркировки лекарств

16:41 30.01.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который запускает проект по организации маркировки упаковки лекарственных препаратов спецкодами. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год, передает РИА Новости.

"Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковки лекарств специальными кодами. Это часть той работы по противодействию фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем", — сообщил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

"Сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, ну или больницы. В результате любой человек с помощью специального прибора-сканера в аптеке или же своего смартфона, если там установлена программа, сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция, а не какая-то поддельная продукция", — сказал глава правительства.

Он отметил, что прежде, чем распространить эту практику на территории всей страны, нужно еще протестировать ее возможности по отдельным позициям. "По итогам экспериментам принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка, то есть, для производителей, для дистрибьюторов, для торговой сети", — пояснил он.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 17:55
Пенсионер П.

Диктор на ТВ:
— Вы, конечно, будете смеяться, но президент Медведев опять дал обещание что-то сделать...
30.01.2017, 17:37
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Премьер министр занимается лампочками на 100 вт, маркировкой лекарств...
30.01.2017, 17:21
Это марки?

которые сейчас клеят на вино и водку? Чего-то не понятно, неужели я такой остолоп?
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