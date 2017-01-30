ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации обвиняемым по делу Немцова

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации двум подозреваемым по делу об убийстве Немцова – Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат одного из фигурантов Муса Хадисов.

По его словам, суд в Страсбурге признал, что в отношении указанных лиц были допущены нарушения Конвенции о защите прав человека. В частности, статей 5 и 8, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

Адвокат пояснил, что защита Губашевых пожаловалась в ЕСПЧ на условия их содержания в СИЗО и этапирования, а также слишком долгое рассмотрение жалоб на продление сроков меры пресечения. В итоге суд постановил выплатить им по шесть с половиной тысяч евро.

Борис Немцов был застреле в конце февраля 2015 года в центре Москвы. Кроме Губашевых, фигурантами дела об убийстве политика являются Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, а также Заур Дадаев, который, по версии следствия, непосредственно стрелял в Немцова.

