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ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации обвиняемым по делу Немцова

19:04 30.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации двум подозреваемым по делу об убийстве Немцова – Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат одного из фигурантов Муса Хадисов.

По его словам, суд в Страсбурге признал, что в отношении указанных лиц были допущены нарушения Конвенции о защите прав человека. В частности, статей 5 и 8, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

Адвокат пояснил, что защита Губашевых пожаловалась в ЕСПЧ на условия их содержания в СИЗО и этапирования, а также слишком долгое рассмотрение жалоб на продление сроков меры пресечения. В итоге суд постановил выплатить им по шесть с половиной тысяч евро.

Борис Немцов был застреле в конце февраля 2015 года в центре Москвы. Кроме Губашевых, фигурантами дела об убийстве политика являются Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, а также Заур Дадаев, который, по версии следствия, непосредственно стрелял в Немцова.
 

Темы: Убийство Бориса Немцова, Россия, Расследование преступлений в России, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 21:48
Гость: Кирилл.

Понятно, что за Русских ЕСПЧ заступаться не собирается, но если вдруг такое чудо с ним произойдёт, то необходимо обязать судей, следователей и прочих россиянских правохоронителей ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА выплачивать компенсации пострадавшим. Может быть, хоть таким образом удастся отучить этих деятелей репрессировать Русских "за перепост".
30.01.2017, 21:45
Гость: Андрей

Вам, батенька, предстоит оправдываться в Гааге в самом лучшем случае. А в ординаре и Ростовский трибунал сойдет...
30.01.2017, 21:35
Гость: O.

Даже в Европе поняли, что за излишний интерес к женщинам надо отвечать.
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