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Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить финансирование «Матильды»

10:25 30.01.2017
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Twitter
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Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская снова просит Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий запрос депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки.

«В ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Санкт-Петербурга было сказано об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК РФ», – говорится в документе.

По словам Поклонской, такие выводы сделаны, исходя из положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного трейлера к «Матильде», размещенного в интернете. В связи с этим парламентарий просит организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария кинокартины, а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды».

Как отметила Поклонская, сценарий ленты должна проверить экспертная комиссия, состоящая из профессиональных историков и представителей церкви, поскольку в «Матильде» главными героями являются лица, официально канонизированные.

Депутат подчеркнула, что Николая II в картине сыграл немецкий актер Ларе Айдингер, ранее снявшийся в фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», а Россия представлена в «Матильде» как «страна виселиц, пьянства и блуда».

Ранее сообщалось, что Общественный совет при Министерстве культуры России получил 20 тыс. подписей против «Матильды».

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Генпрокуратура РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 17:24
Гость: Александр

Окончательно свихнувшаяся девица уже не знает, что и предпринять. Страшно даже предположить, что у нас попы будут допущены к цензуре за художниками кино. И это в стране, где цензура вообще запрещена.
30.01.2017, 16:38
Гость: Демос

Забавно читать как монархисты причисляют себя к политическому большинству России. Вы на выборах хотя бы 0,1% голосов набрать сможете?
Как сказано в «Майн кампф»:
«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам - превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы…»
Гитлер, люто ненавидевший славян вообще и русских в частности не зря восхищался германскими элементами – ничего хорошего Россию при них не ждало.
«Германские элементы…» — это династия Голштейн-Готторпских (Романовых). Приблизив к Престолу конокрада-хлыста Распутина и назначив тайного иудея Саблера Обер-прокурором Святейшего Синода истинный ариец Ник 2 нанес такой морально-политический удар по Православию, что атеисты Французской Революции перевернулись в гробах от зависти. Во имя интересов Франции и Англии Ник 2 развалил Русскую армию, отправив на бойню тех, для кого девиз «За веру, царя и Отечество» не был пустым звуком. За 1914-1916 таковые были безжалостно выбиты немецкими снарядами, штурмуя с голыми руками германские пулеметы. Те, кто после этого остались со спокойной совестью отвели Голштейн-Готторпских в подвал дома Ипатьева…
Ник 2 развалил все и вся. Это даже нельзя назвать бездарным правлением, это было целенаправленное уничтожение Российской государственности во имя исконных врагов России. Поэтому монархист и русофоб — это синонимы.
30.01.2017, 15:31
Гость: Степан

А фильм про кровавое воскресенье не пора снять?
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