Многодетные семьи могут быть освобождены от уплаты налога на имущество‍

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект, который освобождает многодетных родителей от уплаты налога на имущество физических лиц, передает ТАСС.

Как отмечает Плетнева, на федеральном уровне "отсутствует централизованное законодательство о социальной поддержке многодетных семей". В частности, по ее словам, Налоговый кодекс не предусматривает льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении многодетных семей.

Автор предлагает предоставить родителям в многодетных семьях право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц, дополнив статью 407 Налогового кодекса РФ соответствующими положениями. "Таким образом, в результате принятия законопроекта больше миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц", - говорится в пояснительной записке.

По мнению Плетневой, законопроект будет способствовать улучшению общей демографической ситуации в России, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что его реализация "может потребовать от 3,2 млрд до 6,4 млрд рублей (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации)".