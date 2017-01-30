Лавров раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности телефонного разговора президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, эта беседа проявила взаимное уважение лидеров и готовность к совместной работе с опорой на национальные интересы, передает ТАСС.

Лавров отметил, что разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах», и продемонстрировал возможность «общаться без нравоучений».

«Они [Путин и Трамп] договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать», — отметил Лавров и пояснил, что работа на экспертном уровне станет регулярной, как только будет окончательно сформирован кабинет Трампа в той части, которая касается внешних связей. После этого представителям двух стран предстоит прояснить, насколько «совместные интересы» можно превратить в «совместные механизмы по решению проблем», добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил разговор как конструктивный, в том числе и в прикладном плане, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, главы государств отметили уважение как очень важный принцип в двусторонних отношениях и подчеркнули взаимное уважение между народами двух стран.

«В предыдущие годы дефицит взаимного уважения во многом был причиной отката и деградации в наших отношениях», — сказал Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что во время телефонного разговора 28 января обсуждались вопросы, которые касаются региональной и международной безопасности, а также проблема расстановки главных акцентов в том, что касается возможного взаимодействия между двумя странами, в том числе — с точки зрения борьбы с терроризмом.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 28 января и продлился 45 минут. После разговора пресс-служба Кремля выпустила сообщение, где сказано, что приоритетной целью дальнейшей работы двух стран станет объединение усилий в борьбе с международным терроризмом.В Кремле отметили, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе».

В Вашингтоне после разговора выразили надежду, что беседа между двумя лидерами станет началом улучшения отношений между США и Россией.