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Лавров раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

15:27 30.01.2017
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности телефонного разговора президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, эта беседа проявила взаимное уважение лидеров и готовность к совместной работе с опорой на национальные интересы, передает ТАСС.

Лавров отметил, что разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах», и продемонстрировал возможность «общаться без нравоучений».

«Они [Путин и Трамп] договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать», — отметил Лавров и пояснил, что работа на экспертном уровне станет регулярной, как только будет окончательно сформирован кабинет Трампа в той части, которая касается внешних связей. После этого представителям двух стран предстоит прояснить, насколько «совместные интересы» можно превратить в «совместные механизмы по решению проблем», добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил разговор как конструктивный, в том числе и в прикладном плане, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, главы государств отметили уважение как очень важный принцип в двусторонних отношениях и подчеркнули взаимное уважение между народами двух стран.

«В предыдущие годы дефицит взаимного уважения во многом был причиной отката и деградации в наших отношениях», — сказал Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что во время телефонного разговора 28 января обсуждались вопросы, которые касаются региональной и международной безопасности, а также проблема расстановки главных акцентов в том, что касается возможного взаимодействия между двумя странами, в том числе — с точки зрения борьбы с терроризмом.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 28 января и продлился 45 минут. После разговора пресс-служба Кремля выпустила сообщение, где сказано, что приоритетной целью дальнейшей работы двух стран станет объединение усилий в борьбе с международным терроризмом.В Кремле отметили, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе».

В Вашингтоне после разговора выразили надежду, что беседа между двумя лидерами станет началом улучшения отношений между США и Россией.

Темы: Сергей Лавров, США, Международная политика, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 17:38
крайне подозрительно...

Ни Крым, ни Донбасс не вернул экс-чекист:
Захватчик не хуже ли, чем террорист?
Сам Дональд-то в свете каком представляется,
Когда с оккупантом охотно якшается?
30.01.2017, 16:52
бла бла бла

одним словом, сообщил ни о чем...
30.01.2017, 16:52
Развитие

России могло бы происходить только за счёт того, что она может делать лучше всех. Она могла завалить мировой рынок дешёвой авиатехникой всех мастей, вместо этого инженера делают вертолеты и экранопланы у себя в сарае и неплохо продают их. Она могла бы завалить мир дешёвыми ракетами, и строить повсеместно титановые стартовые площадки для них, но они, несмотря низкие зарплаты у рабочих, дорогие. Могла бы завалить бульдозерной и др техникой но вся прибыль уходит на обеспечение эффективных менеджеров и их парашюты, когда они разваливают очередное производство. Она могла бы, раз она "энергетическая", завалить мир копеечными ядерными реакторами, в том числе и одноразового пользования, но она не стала энергетической, она стала бензоколонкой. Она могла бы завалить мир экологичной сельхозпродукцией, но поля заросли лесом. И многое, многое другое. Вместо этого РФ исправно переводит всю прибыль в ФРС США, и по- видимому сегодня, когда США подсунула очередную рыжую и жирную наживку, Россия опять на неё "клюнет" и всё будет продолжаться как и до " санкций", то есть падение в пропасть.
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