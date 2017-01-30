Посольство США изменило порядок выдачи виз гражданам РФ

Американское посольство внесло изменения в порядок выдачи виз российским гражданам в связи с указом президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

В частности, в случае окончания гостевой или туристической визы в США и подаче повторного обращения в посольство по прошествии 12 месяцев заявителю вновь придется пройти собеседование в посольстве. В пресс-службе дипмиссии РИА Новости пояснили, что таково требование Госдепартамента, которое продиктовано обеспечением безопасности границ США и населения страны. Ранее прохождения собеседования не требовалось при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев.

Кроме того, отмечено, что от повторного прохождения собеседования освобождаются некоторый категории заявителей. Например, дипломатические работники, лица в возрасте до 14 лет и старше 79 лет, а также те, кто подал заявление на выдачу новой визы не позднее 12 месяцев со дня окончания срока предыдущей.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что нововведение не окажет заметного влияния на турпоток из России в США, сообщает ТАСС. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, туристам в любом случае предоставляется довольно значительный срок для получения новой визы без прохождения повторного собеседования. Кроме того, она отметила, что США не относятся к массовому направлению.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ужесточение миграционной политики. По его словам, меры направлены на повышение безопасности в стране.

