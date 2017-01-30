СМИ узнали о возбуждении дела из-за попытки покушения на Кадырова

Как стало известно «Новой газете», на прошлой неделе 4-й отдел по особо важным делам управления Следственного комитета по Чечне возбудил уголовное дело ​по ст.​277 УК РФ («посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») после неудачной попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова, которое планировалось на весну прошлого года.

Как говорится в рапорте начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Чеченской Республике подполковника Тимура Межидова, на который ссылается газета, 23 января в Гудермесе, возле торгового центра ООО «Айша», были задержаны Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов, которые признались в том, что на территории Ножай-Юртовского района Чечни ими планировалось осуществление покушения на жизнь Кадырова «с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств». Организатором покушения на главу Чечни является Иса Ямадаев, говорится в документе.

По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года и может находиться в Дубае. Как пишет издание, в 2009 году на него также готовилось покушение, «он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть». Депутат Госдумы Руслан Ямадаев был убит в Москве в 2008 году, а командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев — в Дубае в 2009 году. Как отмечает издание, Ямадаевы считают виновным в убийстве родственников именно Кадырова и являются его «кровными врагами».

Как пишет «Новая газета», покушение, которое готовилось на Кадырова, показывает насколько велико недовольство правящим режимом и насколько сильны в республике позиции Ямадаевых, которым удалось вовлечь в заговор десятки человек.

О попытке покушения на Кадырова стало известно в октябре 2016 года. Тогда «Новая газета» со ссылкой на источники из ФСБ и СКР сообщила, что в резиденции Кадырова в селе Беной ​Ножай-Юртовского района была заложена взрывчатка. По данным газеты, заговор был раскрыт случайно: информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид. По информации издания, он получил от родственника секретный номер телефона главы Чечни и передал его Ямадаевым.​ Валид является по одной линии родственником Кадыровых, а по другой — Ямадаевых, отмечала газета.

Однако пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг информацию о взрывчатке в резиденции главы республики и заявил, что «никаких попыток покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова не было». Позже информацию о попытке покушения прокомментировал и сам Кадыров. «А почему я не в курсе?» — написал пользователь kadyrov_95 (официальный аккаунт Кадырова в Instagram) в комментариях под публикацией блога Kavkaz_pravda.