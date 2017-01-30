СМИ узнали о возбуждении дела из-за попытки покушения на Кадырова
Как стало известно «Новой газете», на прошлой неделе 4-й отдел по особо важным делам управления Следственного комитета по Чечне возбудил уголовное дело по ст.277 УК РФ («посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») после неудачной попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова, которое планировалось на весну прошлого года.
Как говорится в рапорте начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Чеченской Республике подполковника Тимура Межидова, на который ссылается газета, 23 января в Гудермесе, возле торгового центра ООО «Айша», были задержаны Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов, которые признались в том, что на территории Ножай-Юртовского района Чечни ими планировалось осуществление покушения на жизнь Кадырова «с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств». Организатором покушения на главу Чечни является Иса Ямадаев, говорится в документе.
По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года и может находиться в Дубае. Как пишет издание, в 2009 году на него также готовилось покушение, «он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть». Депутат Госдумы Руслан Ямадаев был убит в Москве в 2008 году, а командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев — в Дубае в 2009 году. Как отмечает издание, Ямадаевы считают виновным в убийстве родственников именно Кадырова и являются его «кровными врагами».
Как пишет «Новая газета», покушение, которое готовилось на Кадырова, показывает насколько велико недовольство правящим режимом и насколько сильны в республике позиции Ямадаевых, которым удалось вовлечь в заговор десятки человек.
О попытке покушения на Кадырова стало известно в октябре 2016 года. Тогда «Новая газета» со ссылкой на источники из ФСБ и СКР сообщила, что в резиденции Кадырова в селе Беной Ножай-Юртовского района была заложена взрывчатка. По данным газеты, заговор был раскрыт случайно: информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид. По информации издания, он получил от родственника секретный номер телефона главы Чечни и передал его Ямадаевым. Валид является по одной линии родственником Кадыровых, а по другой — Ямадаевых, отмечала газета.
Однако пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг информацию о взрывчатке в резиденции главы республики и заявил, что «никаких попыток покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова не было». Позже информацию о попытке покушения прокомментировал и сам Кадыров. «А почему я не в курсе?» — написал пользователь kadyrov_95 (официальный аккаунт Кадырова в Instagram) в комментариях под публикацией блога Kavkaz_pravda.