В Подольске врача заподозрили в надругательстве над пациенткой

В Подольске задержан анестезиолог-реаниматолог местной больницы по подозрению в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк СКР по Подмосковью.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января. Подозреваемы находился на суточном дежурстве, во время которого, будучи пьяным, изнасиловал пациентку. Отмечается, что 43-летняя женщина не могла оказать врачу сопротивления, поскольку находилась под воздействием седативных препаратов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, с ним проводятся необходимые следственные действия. В Минздраве заявили, что в случае подтверждения информации будет проведена внутренняя проверка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, заявил о необходимости дополнения действующего законодательства нормами, которые будут защищать недееспособных пациентов от посягательств со стороны медицинских работников.

«У нас и сейчас законы достаточно жесткие, но их нужно дополнить пожизненным запретом таким людям заниматься деятельностью, которая связана со взаимодействием с людьми в беспомощном состоянии, — врачебной, воспитательной, санитарной», - цитирует его телеканал RT.

Парламентарий добавил, что намерен изучить возможность разработки соответствующего законопроекта.

