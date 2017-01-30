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В Подольске врача заподозрили в надругательстве над пациенткой

20:43 30.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Подольске задержан анестезиолог-реаниматолог местной больницы по подозрению в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк СКР по Подмосковью.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января. Подозреваемы находился на суточном дежурстве, во время которого, будучи пьяным, изнасиловал пациентку. Отмечается, что 43-летняя женщина не могла оказать врачу сопротивления, поскольку находилась под воздействием седативных препаратов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, с ним проводятся необходимые следственные действия. В Минздраве заявили, что в случае подтверждения информации будет проведена внутренняя проверка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, заявил о необходимости дополнения действующего законодательства нормами, которые будут защищать недееспособных пациентов от посягательств со стороны медицинских работников.

«У нас и сейчас законы достаточно жесткие, но их нужно дополнить пожизненным запретом таким людям заниматься деятельностью, которая связана со взаимодействием с людьми в беспомощном состоянии, — врачебной, воспитательной, санитарной», - цитирует его телеканал RT.

Парламентарий добавил, что намерен изучить возможность разработки соответствующего законопроекта.
 

Темы: Россия, Московская область, Расследование преступлений в России, Здравоохранение и медицина в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 01:27
Гость: Кирилл.

"Введение визового режима в рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от себя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать".
В. Путин
30.01.2017, 22:01
Гость: Кирилл.

Для полноты картинки.
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"Местная жительница попала в реанимацию после пожара. Пострадавшую с ожогами 45% тела доставили в больницу и сразу перевели в реанимацию. Напал на пациентку 45-летний медик, приехавший из Таджикистана. Его имя - Зиедулло Н.".
rod-pravo.org
(текст сокращён)
30.01.2017, 20:57
Гость: неври патолог

Нормально чо, пьяный на работе врач, главное кнопка главная не у ево.
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