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Трамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указ

10:46 31.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции, передает РИА Новости ссылкой на Белый дом.

Руководить ведомством будет окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.
"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации напомнили, что Йейтс работала в команде прежнего президента Барака Обамы.

"Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", — заявили в Белом доме.

Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.
Ранее исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде указ Трампа по иммиграции.

"На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме, адресованном чиновникам министерства.

После инаугурации нового президента Салли Йейтс временно сохранила свой пост. Предполагалось, что она будет исполнять обязанности генпрокурора США до утверждения кандидата, которого хочет назначить Дональд Трамп.

Указ Дональда Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других государств — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.


 

Темы: США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 19:49
Fedot da ne tot

А Улюкаева зачем слил тогда? Он же ж из "стаи" был. "Гадким утёнком" оказался?
31.01.2017, 16:58
FEDOT

А наш Резидент от СГА могет сделать аналогично с врагами типа Силуанов ,Греф , Кудрин и Сухозадовны? НЕТ! Это его стая,а ён своих не сдаёт.
31.01.2017, 12:47
Трезвый

В Пиндостане идет саботаж всех указов Трампа и ему тяжело.Нет верных кадров и нет поддержки Сената и Конгресса.Только воля и расчетливый ум самого Трампа и его окружения позволят новому президенту достичь задуманное.Лозунг "Америка превыше всего" вскоре может измениться на "Америка для американцев" и это уже фашизм в чистом виде.Население США с каждым днем поляризуется и новый лозунг соберет больше сторонников чем прежний.Пошел раздрай мирового жандарма и это обязательно закончится установлением фашистской диктатуры или социальной революцией с ее пролетарской диктатурой вместо существующей неолиберальной диктатуры в виде американской свободы.Темпы перемен стремительны и никто не может дать реальной прогноз даже на полгода.
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