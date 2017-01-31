Индекс потребительского доверия россиян опустился до исторического минимума

В четвертом квартале 2016 года индекс потребительского доверия россиян, составляемый компанией Nielsen, опустился до 63 пунктов — минимального за 12 лет наблюдений значения.

Главной причиной снижения потребительского доверия, пишет «Коммерсант», в Nielsen называют изменение психологии потребителей, которые теперь следуют новым принципам: крайний рационализм, взвешенный, прагматичный подход к любой покупке, включая продукты питания.

Так, в четвертом квартале 2016 года 84 процента респондентов, опрошенных Nielsen, заявили, что «сейчас не лучшее время для покупок». По сравнению с аналогичным периодом годом ранее число давших такой ответ выросло на 11 процентных пунктов.

Число респондентов, сокративших свои расходы, за год выросло до 75 процентов (+2 процентных пункта). Большинство опрошенных экономят на покупке новой одежды (61 процент) и развлечениях вне дома (59 процентов). 53 процента стали покупать более дешевые марки продуктов питания.

«Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни», — объясняет руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций «Nielsen Россия» Марина Ерскова. По данным компании, 79% россиян будут экономить даже при улучшении экономической ситуации.

Во втором и третьем кварталах 2016 года Nielsen зафиксировала рост индекса потребительского доверия до 66 и 67 пунктов соответственно.

По данным Росстат, опубликованным в январе, в 2016 году реальные доходы россиян снизились на 5,9 процента. За год падение доходов населения ускорилось почти в два раза.

Индекс потребительского доверия Nielsen, сообщается на сайте компании, складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги.

Значение индекса ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании в стране пессимистически настроенных потребителей, отмечают в Nielsen.