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Индекс потребительского доверия россиян опустился до исторического минимума

14:55 31.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В четвертом квартале 2016 года индекс потребительского доверия россиян, составляемый компанией Nielsen, опустился до 63 пунктов — минимального за 12 лет наблюдений значения.

Главной причиной снижения потребительского доверия, пишет «Коммерсант», в Nielsen называют изменение психологии потребителей, которые теперь следуют новым принципам: крайний рационализм, взвешенный, прагматичный подход к любой покупке, включая продукты питания.

Так, в четвертом квартале 2016 года 84 процента респондентов, опрошенных Nielsen, заявили, что «сейчас не лучшее время для покупок». По сравнению с аналогичным периодом годом ранее число давших такой ответ выросло на 11 процентных пунктов.

Число респондентов, сокративших свои расходы, за год выросло до 75 процентов (+2 процентных пункта). Большинство опрошенных экономят на покупке новой одежды (61 процент) и развлечениях вне дома (59 процентов). 53 процента стали покупать более дешевые марки продуктов питания.

«Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни», — объясняет руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций «Nielsen Россия» Марина Ерскова. По данным компании, 79% россиян будут экономить даже при улучшении экономической ситуации.

Во втором и третьем кварталах 2016 года Nielsen зафиксировала рост индекса потребительского доверия до 66 и 67 пунктов соответственно.

По данным Росстат, опубликованным в январе, в 2016 году реальные доходы россиян снизились на 5,9 процента. За год падение доходов населения ускорилось почти в два раза.
Индекс потребительского доверия Nielsen, сообщается на сайте компании, складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги.

Значение индекса ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании в стране пессимистически настроенных потребителей, отмечают в Nielsen.

Темы: Рейтинги, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 20:41
чинделе

Это написано про четвёртый квартал 2016 г. Полагаю, сейчас картина ещё унылее
31.01.2017, 20:36
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Три года - обычный срок в течение которого до ватника доходит, что стране, сидящей на импорте, санкции только на пользу!
31.01.2017, 19:53
Не надо мутить

Не индекс опустился, а покупательная способность населения упала ниже плинтуса. Не успело правительство объявить о повешении тарифов, сборов с 01.01. 2017, как все торговые сети подняли цены ещё до 01.01., а потом ещё подняли. Сейчас лицо, у которого в казне денег нет, а квартиры и дворцы жулья ими забиты под завязку, объявило о индексации пенсий с 01.02. и тут же, не дожидаясь этого дня, аптеки и торгаши опять подняли цены, как и все годы до этого. Попы забирают храмы и дворцы, а властное жульё сажает их на гос. обеспечение, задирает цены, тарифы, сборы, налоги, всё что захочет, чтобы попам и властному жулью сладко елось и пилось. Это они так решили отметить столетие того как наши деды погнали этих попов и жульё со своей шеи.
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