Израиль одобрил строительство трех тысяч домов на Западном берегу

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху санкционировал строительство трех тысяч домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан; неделей ранее власти одобрили возведение двух с половиной тысяч зданий, передает РИА Новости.

Поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который воздерживается от осуждающих заявлений, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

"Я вместе с министром обороны санкционировал возведение свыше трех тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.)", — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Пресс-служба министерства обороны уточнила, что две тысячи домов уже готовы к началу строительства.