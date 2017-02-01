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Израиль одобрил строительство трех тысяч домов на Западном берегу

11:22 1.02.2017
Фото с сайта http://vtour.su/
Фото с сайта http://vtour.su/
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Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху санкционировал строительство трех тысяч домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан; неделей ранее власти одобрили возведение двух с половиной тысяч зданий, передает РИА Новости.

Поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который воздерживается от осуждающих заявлений, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

"Я вместе с министром обороны санкционировал возведение свыше трех тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.)", — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Пресс-служба министерства обороны уточнила, что две тысячи домов уже готовы к началу строительства.

Темы: Израиль
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 18:54
для реэмиграции бывших советских

Вы у них спросили?

Не любят они советскую власть, особенно товарища Сталина.
01.02.2017, 16:46
Мик

В свое время Сталин боролся с космополитизмом и космополиты Чубайс, Греф, Горбачев разрушили великую страну (вот и думай были ли репрессии), Сталин не любил Израиль и это понятно - у власти там сефарды с соответствующим европейским националистическим (я бы даже сказал расистским у них чернокожие евреи 2-й сорт) мышлением. Кстати смотрел репортаж СМИ - поселения бедуинов- для Израиля ничего страшного, снести эти шатры, завладеть землей и построить поселения, кажется так делалась америка, и это Оливер Стоун назвал фашизмом в ДФК, -рекомендую. ирония, горькая истории народ в %-м отношении наиболее пострадавший от фашизма/фашистов сам проводит фашисткую политику, вспомните Сейбру и шатиллу советские помнили. Фашизм, мля чем его не прикрывай типа если допустить арабскую автономию в израиле то он кончится, и я бы создал условия для реэмиграции бывших советских, а то они как мотыльки тудой полетели и вообще не Советская там власть.
01.02.2017, 15:36
Нужно полагать, зяма, шо Россия с 1917г переезжала

до 1947г в Израиль?
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