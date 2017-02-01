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Трамп опередил Путина по числу упоминаний в российских СМИ

19:45 1.02.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп в январе стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН).

В общей сложности на долю американского лидера пришлось свыше 202 тысяч ссылок в материалах отечественных СМИ. Президент России Владимир Путин занял в этом рейтинге второе место с результатом в 147,7 тысячи ссылок. В тройку лидеров также вошел экс-хозяин белого дома Барак Обама, упоминавшийся российскими МСИ более 61 тысячи раз.

В число наиболее интересных для СМИ персон вошли также глава правительства РФ Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров.

Рейтинг был составлен на основе материалов, поступавших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информагентств, телеканалов, радио и интернет-сайтов.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Рейтинги, СМИ в России, Барак Обама, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 23:51
Гость: Европеец

А жинка моя гутори шо Трапм проходив в кагорыйи товаришчов а Порошенко - врагов.
01.02.2017, 23:09
Гость: С Вами

никто не сравнится по этой части притяжения.
Вы - сама классика.
01.02.2017, 22:25
Гость: Сергей Ярославль

Классический образ мышления дурака, наивно считающего себя самым умным. Логика в стиле «Космическая ракета взлетает потому что на неё не действует сила земного притяжения».
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