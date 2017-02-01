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Поклонская призвала информировать Госдуму о депутатах-коррупционерах

18:45 1.02.2017
Фото с сайта sharij.net
Фото с сайта sharij.net
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Председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму и лично ей о фактах нарушений парламентариями антикоррупционного законодательства.

На своей странице в Facebook Поклонская напомнила, что депутаты должны подать декларации в срок до 1 апреля.

«Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму, в установленном законом порядке», - написала она.

Поклонская пояснила, что основанием для проверки в отношении депутата может стать информация от правоохранительных и налоговых органов, руководства политических партий, СМИ, а также граждан. При этом она подчеркнула, что анонимные заявления и сведения, полученные из не установленных законом источников, рассматриваться не будут.

Ранее в КПРФ подготовили законопроект, обязывающий депутатов и высокопоставленных чиновников отчитываться о доходах экс-супругов. По мнению его авторов, парламентарии могут утаивать имущество, оформляя фиктивные разводы. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию порекомендовал отклонить инициативу.
  

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 01:40
Гость: Лука Лукич

...перед тем как научиться думать, -с начало надо родиться.
02.02.2017, 01:28
Гость: Евгений В

Это с какой целью? Она, похоже, неожиданно достигнув первых успехов в карьере, закусила удила и претендует уже на должность главного борца с коррупцией, отняв хлеб у президента. Я вот, например, не знаю ни одного честного человека в кругах, в которых вращается сама Поклонская. Какую информацию она еще хочет?
Зряплата депутатов (судя по итогам их работы), дичайшие миллионные ДНЕВНЫЕ заработки чиновников, МЕСЯЧНЫЕ (12-15 т.руб.) заработные платы высоко квалифицированных рабочих, вызвавшие не давний шок у вице премьера, высочайшие доходы жен и детей абсолютно всех чиновников высшего эшелона власти и депутатов, Сердюков с Васильевой, очередная кампания с диспансеризацией, изымающей средства из здравохранения в пользу страховщиков страховой медицины, телевизионная реклама лекарств, ОСАГО. Какую еще ей информацию надо? Пусть хоть с одним очевидным фактом попробует разобраться.
01.02.2017, 23:58
Гость: Лука Лукич

...уже хватит,- юридическое начало ныне превращено в жупел..о праве...
"мужик"__ как силовое начало...без матери...без рождения так ,сказать...где --этот пресловутый мужик...в юридическом..начале....рождения..мальчика..типа позже..мужик...
...Поклонская,- это право..не нарушать...простое право.

...где мужик, или баба..это не право..на нарушение закона..оставаться..человеком.. не
нарушая закон...10 заповедей.
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