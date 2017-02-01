Поклонская призвала информировать Госдуму о депутатах-коррупционерах

Председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму и лично ей о фактах нарушений парламентариями антикоррупционного законодательства.

На своей странице в Facebook Поклонская напомнила, что депутаты должны подать декларации в срок до 1 апреля.

«Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму, в установленном законом порядке», - написала она.

Поклонская пояснила, что основанием для проверки в отношении депутата может стать информация от правоохранительных и налоговых органов, руководства политических партий, СМИ, а также граждан. При этом она подчеркнула, что анонимные заявления и сведения, полученные из не установленных законом источников, рассматриваться не будут.

Ранее в КПРФ подготовили законопроект, обязывающий депутатов и высокопоставленных чиновников отчитываться о доходах экс-супругов. По мнению его авторов, парламентарии могут утаивать имущество, оформляя фиктивные разводы. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию порекомендовал отклонить инициативу.

