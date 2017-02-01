Каждый россиянин с 1 февраля получил право на «дальневосточный гектар»

Любой гражданин РФ с 1 февраля сможет получить в безвозмездное пользование "дальневосточный гектар", который, как считают в Минвостокразвития, является одним из эффективных инструментов, чтобы привлечь на Дальний Восток людей из других регионов страны, сообщил Интерфакс.

"1 февраля может быть серьезный всплеск обращений", - заявил вице-премьер Юрий Трутнев в конце декабря прошлого года на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Он привел данные ВЦИОМа о том, что около 6% россиян твердо намерены выбрать себе "дальневосточный гектар" и около 7% еще думают над этим. "Вообще это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием", - сказал в связи с этим Трутнев.

В интервью, опубликованном в среду в "Российской газете", он сообщил, что к настоящему времени заявки на "дальневосточный гектар" подали уже более 36 тыс. человек. "Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100 тысяч человек", - отметил Трутнев.

Власти РФ рассматривают реализацию закона о "дальневосточном гектаре" как одна из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек. "Сейчас отток населения с Дальнего Востока сокращается. Уверен, сломаем эту тенденцию. Мы к 2020 году должны по планам прекратить его полностью. Думаю, мы справимся раньше, надо к концу 2018 года эту историю заканчивать. И к тому есть предпосылки", - заявил Трутнев.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее заявлял, что россияне проявляют значительный интерес к "дальневосточному гектару". Он уточнил, что опрос ВЦИОМ в декабре 2016 года показал, что 14% россиян хотят получить землю на Дальнем Востоке: 6,5% ответили твердое "да", еще 7,5% - "скорее всего да". "Даже 6,5% - это 10 миллионов человек и по отношению к 6,2 млн человек, которые проживают сейчас на Дальнем Востоке, это весьма немало", - отмечает министр.

"На сегодняшний день уже более 30 тысяч дальневосточников обратилось за получением "дальневосточного гектара". И что очень важно, 3,5 тыс. жителей Дальнего Востока, пройдя полностью эту принципиально новую процедуру получения земли без административных барьеров, уже оформили право безвозмездного 5-летнего пользования земельным участком", - отмечает Галушка.