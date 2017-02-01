Топилин: для повышения пенсионного возраста время еще не настало

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие расчеты ведут, мы считаем, что еще время для этого не настало», — отметил министр.

Это подтвердила RNS и представитель вице-премьера Ольги Голодец. «Решения о повышении пенсионного возраста нет», — сказал он.

Сегодня газета «Известия» со ссылкой на два источника в правительстве написала, что в правительстве принято окончательное решение о повышении пенсионного возраста и обсуждаются два варианта — повышение до 63 и 65 лет для мужчин и женщин с шагом в полгода в год, а также до 63 лет для обеих категорий.

О необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в 2015 году говорил министр финансов Антон Силуанов, но в правительстве такое решение принято не было. В ноябре 2016 года на форуме в Финансовом университете глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сопровождал свое выступление презентацией, в которой говорилось об обсуждении в экспертных кругах повышения пенсионного возраста. Тогда в ПФР заявляли, что фонд не получал от правительства поручений просчитать эту меру.

«Социальный блок последовательно и аргументированно выступает против повышения пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует глубокой проработки всех социально-экономических последствий», — говорилось в заявлении ПФР.

В середине января этого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что нельзя рассчитывать на повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а мужчин — до 65 лет как на панацею. По ее словам, прежде всего необходима модернизация системы социального страхования.