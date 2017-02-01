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Топилин: для повышения пенсионного возраста время еще не настало

12:51 1.02.2017
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие расчеты ведут, мы считаем, что еще время для этого не настало», — отметил министр.

Это подтвердила RNS и представитель вице-премьера Ольги Голодец. «Решения о повышении пенсионного возраста нет», — сказал он.

Сегодня газета «Известия» со ссылкой на два источника в правительстве написала, что в правительстве принято окончательное решение о повышении пенсионного возраста и обсуждаются два варианта — повышение до 63 и 65 лет для мужчин и женщин с шагом в полгода в год, а также до 63 лет для обеих категорий.

О необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в 2015 году говорил министр финансов Антон Силуанов, но в правительстве такое решение принято не было. В ноябре 2016 года на форуме в Финансовом университете глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сопровождал свое выступление презентацией, в которой говорилось об обсуждении в экспертных кругах повышения пенсионного возраста. Тогда в ПФР заявляли, что фонд не получал от правительства поручений просчитать эту меру.

«Социальный блок последовательно и аргументированно выступает против повышения пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует глубокой проработки всех социально-экономических последствий», — говорилось в заявлении ПФР.

В середине января этого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что нельзя рассчитывать на повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а мужчин — до 65 лет как на панацею. По ее словам, прежде всего необходима модернизация системы социального страхования.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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01.02.2017, 21:35
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

(Октябрь, 2015)
По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, для повышения пенсионного возраста сегодня нет предпосылок.
Глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин заверил, что пенсионный возраст не будет повышаться ни в 2015 году, ни в 2016-м.

(Ноябрь, 2016)
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов:
«Социальный блок последовательно и аргументированно выступает против повышения пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует глубокой проработки всех социально-экономических последствий», — говорилось в заявлении ПФР.

(01.02.2017)
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста.
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Правительство Медведева и сам он своей политикой НЕПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, что надо было делать ещё позавчера, сознательно и хитро вредили и вредят России и лично Путину.
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01.02.2017, 20:22
Коммунисты? Эт точно.

Майбах неплохой вариант для защиты интересов рабочих и крестьян.
01.02.2017, 20:16
есть два варианта становления великой державой.

1. За счет развития собственной промышленности и сельского хозяйства из расчета на собственные силы и средства, что приведет к сбережению населения и повышению его жизненного уровня.
2. За счет торговли сырьевыми ресурсами страны, введения новых налогов, штрафов, акцизов, инфляции и пр. держа основную массу населения в постоянной бедности, наплевательского отношения к собственной промышленности и сельскому хозяйству.
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