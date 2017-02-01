Россия вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы‍

Россия в 2016 году стала ведущим мировым производителем сахарной свеклы, обогнав по этому показателю США, Германию и Францию, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, передает РИА Новости.

"В 2016 году у нас были рекордные показатели по многим позициям… Хочу обратить внимание на рекордный урожай сахарной свеклы — более 50 миллионов тонн. Россия вышла на первое место в мире, опередив такие страны, как Франция, США, Германия. Это позволит произвести порядка 6 миллионов тонн сахара", — сказал Ткачев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

Такой урожай, по словам министра, создает потенциал для экспорта сахара за рубеж в объеме более 200 тысяч тонн. "Россия впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок и во втором полугодии 2016 года было экспортировано уже более 100 тысяч", — подчеркнул глава Минсельхоза.

Рекордный урожай сахарной свеклы в 2016 году позволил России не только обеспечить внутренний рынок сахаром, но и серьезно увеличить его экспорт. Ткачев ранее заявлял, что Россия в 2016 году может экспортировать 200 тысяч тонн сахара — в 25 раз больше, чем в 2015 году.



