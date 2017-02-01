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Россия вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы‍

12:08 1.02.2017
Здание Минсельхоза © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минсельхоза © KM.RU, Илья Шабардин
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Россия в 2016 году стала ведущим мировым производителем сахарной свеклы, обогнав по этому показателю США, Германию и Францию, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, передает РИА Новости.

"В 2016 году у нас были рекордные показатели по многим позициям… Хочу обратить внимание на рекордный урожай сахарной свеклы — более 50 миллионов тонн. Россия вышла на первое место в мире, опередив такие страны, как Франция, США, Германия. Это позволит произвести порядка 6 миллионов тонн сахара", — сказал Ткачев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

Такой урожай, по словам министра, создает потенциал для экспорта сахара за рубеж в объеме более 200 тысяч тонн. "Россия впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок и во втором полугодии 2016 года было экспортировано уже более 100 тысяч", — подчеркнул глава Минсельхоза.

Рекордный урожай сахарной свеклы в 2016 году позволил России не только обеспечить внутренний рынок сахаром, но и серьезно увеличить его экспорт. Ткачев ранее заявлял, что Россия в 2016 году может экспортировать 200 тысяч тонн сахара — в 25 раз больше, чем в 2015 году.


 

Темы: Сельское хозяйство в России, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 20:22
Гость: Ха-ха-ха!

-Куба, отдай мой хлеб
-Куба, возьми свой сахар
-Куба, Хрущева больше нет
-Куба, иди ты на ...
01.02.2017, 20:13
Гость: ф

Самогон варить будете.А не пробовал сравнить заработки и пенсии в этих странах с российскими.
01.02.2017, 19:41
Гость: Гоминид

Ваша "великая аграрная сверхдержава" Украина даже на это не способна, товарищ псевдоевропеец.
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