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Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

13:51 1.02.2017
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Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей, передает РИА Новости.

"На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, новые купюры появятся в обращении в 2017 году. В сентябре прошлого года первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал, что ведомство намерено усилить защиту банкнот.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч "номинантов" — достопримечательностей из 1113 российских городов.
Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 20:33
будет...

...йена с видом Курил и юань с видом Сибирской тайги.
01.02.2017, 20:32
Обменный пункт.

Круглосуточный обмен Рублей на Путинки по рейтинговому курсу.
01.02.2017, 20:30
Ельцин обещал всех миллионерами сделать,

и сделал.
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