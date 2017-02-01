Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей, передает РИА Новости.

"На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, новые купюры появятся в обращении в 2017 году. В сентябре прошлого года первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал, что ведомство намерено усилить защиту банкнот.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч "номинантов" — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.