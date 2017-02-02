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Россия обжалует решение ЕСПЧ о компенсации Навальному

18:39 2.02.2017
Фото с сайта yarreg.ru
Фото с сайта yarreg.ru
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Министерство юстиции России обжалует решение ЕСПЧ о компенсации оппозиционеру Алексею Навальному в размере свыше 63 тысяч евро.

В ведомстве отметили, что доводы ЕСПЧ о виновности государства сделаны в обход устоявшейся практики, без тщательного исследования обстоятельств дела и анализа мотивированной позиции властей РФ, сообщает «Интерфакс».

«Подобный подход очевидно неприемлем, поскольку явно подрывает справедливость процесса и единообразное применение сложившейся практики самого суда», - отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве назвали необоснованно завышенной сумму компенсации и раскритиковали метод, который был избран для ее расчета.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ вынес постановление о выплате Россией Навальному компенсации за якобы незаконные задержания во время массовых собраний в 2012-2014 годах. Оппозиционер утверждал, что своими действиями в отношении него российские власти нарушили целый ряд Конвенции о правах человека.
 

Темы: Россия, Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Министерство юстиции РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2017, 07:29
Гость: Кириллу-Патриот

Не следователи,судьи и прочие право хранители должны платить из собственного кармана,а те кто подставил Россию под юрисдикцию ЕСПЧ.Русофобы на охране законности в России,абсурд!
03.02.2017, 07:26
Гость: Катапуся

Президент его не просил бороться с коррупцией. Эта вся борьба с коррупцией - это из гейропы. Борьба с коррупцией для России - навязываемые нам западные "ценности". Если мы будем бороться с коррупцией, не будет ни президента, ни России. Мы превратимся в какую-нибудь Швецию. И наш президент это понимает - дай бог ему здоровья.
03.02.2017, 02:53
Гость: Евгений В для Катапуси от 02.02.2017, 19:08

Все, кто выступает открыто, особенно с доказательными материалами в виде видео, с критикой коррупции в верхнем эшелоне властных чиновников РФ, являются для власти РФ и "катапусть" "инородными телами для России", от которых им надо избавляться любым способом. А Навальный реально помогает президенту борьбе с этой коррупционной сворой, у него семья и надо зарабатывать денежки, чтобы ее прокормить.
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