Россия обжалует решение ЕСПЧ о компенсации Навальному

Министерство юстиции России обжалует решение ЕСПЧ о компенсации оппозиционеру Алексею Навальному в размере свыше 63 тысяч евро.

В ведомстве отметили, что доводы ЕСПЧ о виновности государства сделаны в обход устоявшейся практики, без тщательного исследования обстоятельств дела и анализа мотивированной позиции властей РФ, сообщает «Интерфакс».

«Подобный подход очевидно неприемлем, поскольку явно подрывает справедливость процесса и единообразное применение сложившейся практики самого суда», - отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве назвали необоснованно завышенной сумму компенсации и раскритиковали метод, который был избран для ее расчета.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ вынес постановление о выплате Россией Навальному компенсации за якобы незаконные задержания во время массовых собраний в 2012-2014 годах. Оппозиционер утверждал, что своими действиями в отношении него российские власти нарушили целый ряд Конвенции о правах человека.

