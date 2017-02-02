Личная оценка: родители продегустировали школьную еду

Контроль питания ребенка в образовательных учреждениях позволяет родителям не беспокоиться о том, что их дети едят вне дома

Благополучие ребенка – главная забота для каждого родителя. Однако далеко не всегда есть возможность проявлять ее лично, ведь дети не могут находиться с нами 24 часа в сутки. Успокоить родительские нервы спешат московские и региональные образовательные учреждения.

Московские родители узнали, чем кормят их детей в школе, посетив отделение образовательного комплекса «Государственная столичная гимназия» на Белозерской, 12. Организатор – комбинат «Московский школьник», который обеспечивает питанием все учебные заведения Северо-Восточного округа. В ходе дегустации родители попробовали картофельный суп-пюре, гречневую кашу с азу из говядины, салат из капусты с помидорами и огурцами, творожную запеканку и кекс. Подобного рода мероприятия проводятся регулярно, раз в 1–2 месяца.

Стоит отметить, что меню в гимназии меняется ежедневно во избежание однообразия. Замруководителя школьного направления комбината по СВАО Илья Арестов рассказал, что на обед детям предлагается на выбор два набора блюд. О своем решении нужно заранее сообщить классному руководителю. Для младших классов накрываются столы, а учащиеся средних и старших классов получают блюда на раздаче самостоятельно.

Возможность оценить питание в образовательных учреждениях есть также и в регионах. Например, детский сад №30 в Волгограде также устроил дегустацию блюд для родителей воспитанников. Открытая система позволяет лично пообщаться с руководством компании-оператора питания, обсудить меню с поварами детского сада и, конечно, проверить все те блюда, которые готовят для их детей. В ходе дегустации мамы попробовали вермишелевый суп, тушенную в сметане свеклу и гречку с котлетами и овощами. Родители узнали о стандартах питания в детском саду: качестве продуктов, поставляемых в детский сад, и сроках хранения.

Контроль питания ребенка в образовательных учреждениях позволяет родителям не беспокоиться о том, что их дети едят вне дома. Приятно лично убедиться в том, что организация питания ребенка регламентируется санитарно-эпидемиологическими нормами. Все этапы от подготовки обеденных помещений и правил мытья посуды до перечня допустимых продуктов и норм потребления регламентируются, а каждое блюдо проверяет бракеражная комиссия в составе не менее трех человек.

Такой серьезный подход к вопросу питания в образовательных учреждениях не может не вызывать уважения, ведь сбалансированное меню – залог здоровья и развития ребенка.