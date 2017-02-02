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Личная оценка: родители продегустировали школьную еду

11:34 2.02.2017
Фото с сайта gazeta-novosti-zyablikovo.ru
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Контроль питания ребенка в образовательных учреждениях позволяет родителям не беспокоиться о том, что их дети едят вне дома

Благополучие ребенка – главная забота для каждого родителя. Однако далеко не всегда есть возможность проявлять ее лично, ведь дети не могут находиться с нами 24 часа в сутки. Успокоить родительские нервы спешат московские и региональные образовательные учреждения.

Московские родители узнали, чем кормят их детей в школе, посетив отделение образовательного комплекса «Государственная столичная гимназия» на Белозерской, 12. Организатор – комбинат «Московский школьник», который обеспечивает питанием все учебные заведения Северо-Восточного округа. В ходе дегустации родители попробовали картофельный суп-пюре, гречневую кашу с азу из говядины, салат из капусты с помидорами и огурцами, творожную запеканку и кекс. Подобного рода мероприятия проводятся регулярно, раз в 1–2 месяца.

Стоит отметить, что меню в гимназии меняется ежедневно во избежание однообразия. Замруководителя школьного направления комбината по СВАО Илья Арестов рассказал, что на обед детям предлагается на выбор два набора блюд. О своем решении нужно заранее сообщить классному руководителю. Для младших классов накрываются столы, а учащиеся средних и старших классов получают блюда на раздаче самостоятельно.

Возможность оценить питание в образовательных учреждениях есть также и в регионах. Например, детский сад №30 в Волгограде также устроил дегустацию блюд для родителей воспитанников. Открытая система позволяет лично пообщаться с руководством компании-оператора питания, обсудить меню с поварами детского сада и, конечно, проверить все те блюда, которые готовят для их детей. В ходе дегустации мамы попробовали вермишелевый суп, тушенную в сметане свеклу и гречку с котлетами и овощами. Родители узнали о стандартах питания в детском саду: качестве продуктов, поставляемых в детский сад, и сроках хранения.

Контроль питания ребенка в образовательных учреждениях позволяет родителям не беспокоиться о том, что их дети едят вне дома. Приятно лично убедиться в том, что организация питания ребенка регламентируется санитарно-эпидемиологическими нормами. Все этапы от подготовки обеденных помещений и правил мытья посуды до перечня допустимых продуктов и норм потребления регламентируются, а каждое блюдо проверяет бракеражная комиссия в составе не менее трех человек.

Такой серьезный подход к вопросу питания в образовательных учреждениях не может не вызывать уважения, ведь сбалансированное меню – залог здоровья и развития ребенка.

Темы: Россия, Москва, Питание и диеты, Дошкольное образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 20:52
1

Наблюдал тут как-то как картошку частники растят на огромных территориях на продажу. Заливают какой-то химией - ни одна травинка кроме картошки не растет. А между борозд в лужах воды как будто саляра разлитая плавает. А это та самая химия никак стечь не может. А потом все это на продажу и в школы. И никто ничего не узнает.
02.02.2017, 17:36
barbarossa

все 2000 московских школ окучивает питерская КОНКОРД, которая формально разделилась на несколько компаний для каждого из 10 округов, но все снабжение идет из одной деревни за подольском. это редкая гадость, которую дети не едят, что для КОНКОРДА только лучше, поскольку расход меньше, а правительство москвы оплачивает 100% завтраков. про цены лучше маркса никто не сказал - монопольно высокие цены в столовых и в буфетах. в магазинах те же снеки стоят на 40-50% дешевле, но детей туда не выпускают. более того, КОНКОРД успешно навязывает карточную систему, которая работает только в школах. купить можно только в их буфетах по их ценам. все об этом знают и молчат, отдав 900 000 школьников на откуп Пригожину ... ФАС молчит, поскольку в каждом округе работает отдельная фирма КОНКОРДА
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