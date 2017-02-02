На российско-белорусскую границу возвращаются пограничники

Впервые с 2011 года Россию и Белоруссию разделит не формальная, а настоящая граница

Такое решение приняла Москва вслед за решением Александра Лукашенко о безвизовом режиме для иностранцев, которые могли бы теперь спокойно попасть в Россию. Однако у него есть и более глубокая подоплека.

В среду директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников приказал установить на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией пограничную зону. Позднее планируется определить порядок и время прохода людей и въезда транспортных средств в пограничную зону, где будут установлены предупреждающие знаки.

Согласно документу, меры приняты для «создания необходимых условий охраны государственной границы России». Ранее пограничной зоны на границах российских регионов с Белоруссией не было.

Отметим, что пограничный контроль на границе двух республик, в том числе и на трассе М1 (Москва – Минск), был упразднен еще 20 лет назад с появлением Союзного государства. Однако до 2011 года там еще действовал таможенный контроль. Де-факто все пересекающие границу должны были предъявлять документы – правда, не пограничникам, а только таможенникам.

В последние 6 лет исчез и фактический контроль – так, легковые автомобили с российскими и белорусскими номерами пересекают границу вообще без остановки, лишь немного сбросив скорость по требованию дорожных знаков. Контролю подвергались только фуры.

Белоруссия ввела режим погранзоны вдоль белорусско-российской границы еще в сентябре 2014 года указом президента. Впрочем, указ оказался пустой формальностью – белорусских пограничников на границе с Россией так и не появилось. Об этом в среду РИА «Новости» напомнил представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Однако теперь, похоже, все изменится, и тем, кто едет в Белоруссию на машине или на поезде, придется предъявлять документы как минимум российским пограничникам.

Напомним, 9 февраля в силу вступает указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, в том числе США, ЕС, Бразилии, Японии. Поэтому иностранцы, приезжающие в Белоруссию, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур. В связи с этим ФСБ с начала года проверяет документы у всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Москвы из Минска.

Впрочем, уже в сентябре автобус с 30 туристами из Австрии, который принимала в России калининградская компания, был вынужден поменять маршрут и от пункта пропуска под Смоленском сделать крюк в 800 километров, чтобы въехать в Россию. Официальная причина – в связи с отсутствием в этом месте постов погранконтроля для пропуска граждан третьих стран. Туристам рекомендовали въезжать в Россию через Латвию или Украину, где действуют полноценные, обычные международные пункты пропуска.

В октябре Российский союз туриндустрии предупредил, что пункт пограничного пропуска «Красная Горка» под Смоленском не будет пропускать граждан всех государств, кроме представителей России и Белоруссии, жителей Союзного государства.

В ноябре представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что к пересекающим границу России и Белоруссии иностранцам могут применяться санкции, так как на ней нет международных пунктов пропуска. Она объяснила это кардинальным изменением ситуации в мире. «Резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами», – говорила Захарова.

По ее словам, российскими компетентными органами на этом участке границы регулярно задерживались лица, которые не имели оснований для въезда в РФ и представляли угрозу безопасности.

В Минске чувствуют нажим

В Минске, однако, сомневаются в названных Москвой причинах восстановления границы. Глава минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик считает происходящее давлением России, «стремлением обеспечить те действия белорусской стороны, прежде всего в военно-политической сфере, в которых заинтересована Москва».

«Мы знаем все официальные обоснования и позиции, связанные с так называемым погранично-миграционным вопросом. Исходя из логики аргументации российской стороны, мы должны признать, что либо предыдущие 20 лет, когда все соглашения нормально работали, въезд иностранцев через Белоруссию в Россию осуществлялся незаконно, либо то, что аргументы российской стороны являются надуманными и, скорее всего, политически мотивированными», – сказал Царик.

«Ситуация была ожидаема», – отметил эксперт. Политолог напомнил, что базовый конфликт между странами длится еще с середины 2015 года, когда вновь встал вопрос о размещении на территории Белоруссии российской авиабазы. Когда этот вопрос начал обсуждаться более детально, то «всплыли аспекты, связанные не только с авиационной, но и с сухопутной базой».

«Россия хотела бы превратить Белоруссию в свой военно-стратегический плацдарм и стремится разместить здесь свои войска на постоянной основе. Белоруссия на это не согласна, поскольку это несовместимо с суверенитетом страны. Все, что происходит вокруг этого – и газ, и нефть, и так далее – на наш взгляд, является инструментарием по отношению к главному противоречию», – подытожил эксперт.

Напротив, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») в разговоре с газетой ВЗГЛЯД приветствовал решение ФСБ. Он сказал о том, что Россия делает все возможное, чтобы «полностью гарантировать защиту государства и граждан от любых непредвиденных обстоятельств, конфликтов».

«Белоруссия для нас – одно из самых ближайших государств, и мы ничего плохого с этой стороны не ожидаем. Но тем не менее мы хотим мира, спокойствия и безопасности для нашего общества. Мы видим, что делается в мире, на границе Белоруссии с Польшей и с другими государствами», – сказал депутат.

Выборный заверил, что у россиян и белорусов, которые привыкли свободно ездить через границу, проблем не будет. «Это наше Союзное государство. Белоруссия также входит в ОДКБ. У нас крайне близкие и тесные политико-экономические отношения, культурные связи. Но вопрос безопасности – категория иного измерения, она всегда должна быть на самом высоком уровне и отвечать интересам нашей национальной безопасности», – подытожил Анатолий Выборный.

С декабря вновь растет напряженность в отношениях Минска и Москвы. Так, Александр Лукашенко пропустил саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума (из-за этого, например, не удалось выбрать нового генсека ОДКБ).

Кроме того, в декабре в Минске были взяты под стражу четыре известных пророссийских блогера. Вопреки личным призывам Сергея Лаврова Минск решил выдать Азербайджану одного из них – россиянина, известного путешественника Александра Лапшина. Вина Лапшина заключается в том, что он ранее посещал Карабах без разрешения Баку.

«Лукашенко забылся и вошел во вкус», – заявили по этому поводу газете ВЗГЛЯД в Госдуме, добавив, что «подобная рептильность» напоминает очередной антироссийский жест.

Глава МИДа Сергей Лавров прямо призывал Минск не выдавать Лапшина, напомнив, что «у нас с Белоруссией» Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан одной и другой стран во всех без исключения областях. Это обстоятельство «требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны и желательны, это также требует единой политики в области экстрадиции».