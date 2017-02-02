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На российско-белорусскую границу возвращаются пограничники

15:44 2.02.2017 , Андрей Резчиков
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Впервые с 2011 года Россию и Белоруссию разделит не формальная, а настоящая граница

Такое решение приняла Москва вслед за решением Александра Лукашенко о безвизовом режиме для иностранцев, которые могли бы теперь спокойно попасть в Россию. Однако у него есть и более глубокая подоплека.

В среду директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников приказал установить на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией пограничную зону. Позднее планируется определить порядок и время прохода людей и въезда транспортных средств в пограничную зону, где будут установлены предупреждающие знаки.

Согласно документу, меры приняты для «создания необходимых условий охраны государственной границы России». Ранее пограничной зоны на границах российских регионов с Белоруссией не было.

Отметим, что пограничный контроль на границе двух республик, в том числе и на трассе М1 (Москва – Минск), был упразднен еще 20 лет назад с появлением Союзного государства. Однако до 2011 года там еще действовал таможенный контроль. Де-факто все пересекающие границу должны были предъявлять документы – правда, не пограничникам, а только таможенникам.

В последние 6 лет исчез и фактический контроль – так, легковые автомобили с российскими и белорусскими номерами пересекают границу вообще без остановки, лишь немного сбросив скорость по требованию дорожных знаков. Контролю подвергались только фуры.

Белоруссия ввела режим погранзоны вдоль белорусско-российской границы еще в сентябре 2014 года указом президента. Впрочем, указ оказался пустой формальностью – белорусских пограничников на границе с Россией так и не появилось. Об этом в среду РИА «Новости» напомнил представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Однако теперь, похоже, все изменится, и тем, кто едет в Белоруссию на машине или на поезде, придется предъявлять документы как минимум российским пограничникам.

Напомним, 9 февраля в силу вступает указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, в том числе США, ЕС, Бразилии, Японии. Поэтому иностранцы, приезжающие в Белоруссию, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур. В связи с этим ФСБ с начала года проверяет документы у всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Москвы из Минска.

Впрочем, уже в сентябре автобус с 30 туристами из Австрии, который принимала в России калининградская компания, был вынужден поменять маршрут и от пункта пропуска под Смоленском сделать крюк в 800 километров, чтобы въехать в Россию. Официальная причина – в связи с отсутствием в этом месте постов погранконтроля для пропуска граждан третьих стран. Туристам рекомендовали въезжать в Россию через Латвию или Украину, где действуют полноценные, обычные международные пункты пропуска.

В октябре Российский союз туриндустрии предупредил, что пункт пограничного пропуска «Красная Горка» под Смоленском не будет пропускать граждан всех государств, кроме представителей России и Белоруссии, жителей Союзного государства.

В ноябре представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что к пересекающим границу России и Белоруссии иностранцам могут применяться санкции, так как на ней нет международных пунктов пропуска. Она объяснила это кардинальным изменением ситуации в мире. «Резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами», – говорила Захарова.

По ее словам, российскими компетентными органами на этом участке границы регулярно задерживались лица, которые не имели оснований для въезда в РФ и представляли угрозу безопасности.

В Минске чувствуют нажим

В Минске, однако, сомневаются в названных Москвой причинах восстановления границы. Глава минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик считает происходящее давлением России, «стремлением обеспечить те действия белорусской стороны, прежде всего в военно-политической сфере, в которых заинтересована Москва».

«Мы знаем все официальные обоснования и позиции, связанные с так называемым погранично-миграционным вопросом. Исходя из логики аргументации российской стороны, мы должны признать, что либо предыдущие 20 лет, когда все соглашения нормально работали, въезд иностранцев через Белоруссию в Россию осуществлялся незаконно, либо то, что аргументы российской стороны являются надуманными и, скорее всего, политически мотивированными», – сказал Царик.

«Ситуация была ожидаема», – отметил эксперт. Политолог напомнил, что базовый конфликт между странами длится еще с середины 2015 года, когда вновь встал вопрос о размещении на территории Белоруссии российской авиабазы. Когда этот вопрос начал обсуждаться более детально, то «всплыли аспекты, связанные не только с авиационной, но и с сухопутной базой».

«Россия хотела бы превратить Белоруссию в свой военно-стратегический плацдарм и стремится разместить здесь свои войска на постоянной основе. Белоруссия на это не согласна, поскольку это несовместимо с суверенитетом страны. Все, что происходит вокруг этого – и газ, и нефть, и так далее – на наш взгляд, является инструментарием по отношению к главному противоречию», – подытожил эксперт.

Напротив, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») в разговоре с газетой ВЗГЛЯД приветствовал решение ФСБ. Он сказал о том, что Россия делает все возможное, чтобы «полностью гарантировать защиту государства и граждан от любых непредвиденных обстоятельств, конфликтов».

«Белоруссия для нас – одно из самых ближайших государств, и мы ничего плохого с этой стороны не ожидаем. Но тем не менее мы хотим мира, спокойствия и безопасности для нашего общества. Мы видим, что делается в мире, на границе Белоруссии с Польшей и с другими государствами», – сказал депутат.

Выборный заверил, что у россиян и белорусов, которые привыкли свободно ездить через границу, проблем не будет. «Это наше Союзное государство. Белоруссия также входит в ОДКБ. У нас крайне близкие и тесные политико-экономические отношения, культурные связи. Но вопрос безопасности – категория иного измерения, она всегда должна быть на самом высоком уровне и отвечать интересам нашей национальной безопасности», – подытожил Анатолий Выборный.

С декабря вновь растет напряженность в отношениях Минска и Москвы. Так, Александр Лукашенко пропустил саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума (из-за этого, например, не удалось выбрать нового генсека ОДКБ).

Кроме того, в декабре в Минске были взяты под стражу четыре известных пророссийских блогера. Вопреки личным призывам Сергея Лаврова Минск решил выдать Азербайджану одного из них – россиянина, известного путешественника Александра Лапшина. Вина Лапшина заключается в том, что он ранее посещал Карабах без разрешения Баку.

«Лукашенко забылся и вошел во вкус», – заявили по этому поводу газете ВЗГЛЯД в Госдуме, добавив, что «подобная рептильность» напоминает очередной антироссийский жест.

Глава МИДа Сергей Лавров прямо призывал Минск не выдавать Лапшина, напомнив, что «у нас с Белоруссией» Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан одной и другой стран во всех без исключения областях. Это обстоятельство «требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны и желательны, это также требует единой политики в области экстрадиции».

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Погранично-визовые вопросы в России
Источник: ВЗГЛЯД
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 23:34
Гость: Александр Одесский

Сейчас на одном из самых верных путинских телеканалов (Первом) идет передача о российско-белорусских отношениях.Ведущий плачущим подобострасным голосом минут пять гундосил о великой братской, прочной и вечной дружбе двух народом.А причиной передачи стало то,что Россия установила пограничный контроль с Белоруссией на границе с некоторыми русскими областями..Фактически этим положив свой прибор на договор о т.н.союзе между странами.Посол Белоруссии как провинившийся ученик пытался доказать,что великая,братская.вечная дружба продолжится и пограничный контроль не отразится на этой братской дружбе.Аудитория дружно хлопает в ладошки.Дальше не стал смотреть.Противно слушать циничные,любвиобильные речи ведущих.Это когда то мы,украинцы, тоже проходили.И т.н.дружбу и братство ..Чем закончилось все знают. Стоит Путину бросить недовольный взляд в сторону Белоруссии, а потом дав команду провести несколько телешоу на прикормленных телеканалах, и завтра россияне дружно будут называть белорусов "бандеровсцами" ,"бульбашами", «фашистами» и требовать от родного фюрера наказать белоруссов за непонимание русских и «великой Россию» Хорошо ,если белоруссы поймут, что стоят заверение русских о "братской дружбе".А то как бы им не пришлось испытать на себе кровавую "дружбу и братство"...
02.02.2017, 22:47
Гость: Беларус

О малозначительности системы SWIFT сказало Кисель ТВ. А вот экономисты другого мнения.
Отключение России от международной системы SWIFT, которая служит для обмена информацией между банками, может стать серьезным ударом для ее экономики. Без SWIFT товарооборот будет парализован, Москва окажется в экономической блокаде.
02.02.2017, 22:46
Гость: они так ничего и не поняли...

ну не хочет Россия больше содержать Польшу и Украину...не станет она их завоевывать...НЕЗАЧЕМ.
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