Владимир Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СК РФ

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно указу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое также увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.

Одновременно президент назначил двух заместителей главы МЧС — ими стали Владлен Аксенов и Павел Барышев. Ранее Аксенов занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирований министерства, а генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России в Новогорске Московской области.

Также Путин утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова, а Ленинградской области — Бориса Маркова. Этим же указом руководителем следственного управления СК России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

Ранее должность прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, которая оставила свой пост после избрания депутатом Госдумы. После этого обязанности прокурора республики исполнял ее первый заместитель Андрей Фомин. В конце декабря парламент Крыма одобрил назначение на эту должность Камшилова, кандидатуру которого внес генпрокурор Юрий Чайка. До этого Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.