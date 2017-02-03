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Кремль опроверг слухи о признании Россией паспортов ДНР и ЛНР

21:45 3.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Паспорта Луганской и Донецкой народных республик официально Российской Федерацией не признаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментируя появившиеся накануне сообщения в прессе, он пояснил, что отдельные решения о признании паспортов ЛНР и ДНР могли быть приняты муниципальными и местными органами власти, а также некоторыми компаниями исключительно в целях оказания гуманитарной помощи гражданам этих республик.

Песков добавил, что жители ДНР и ЛНР не получают от украинских властей никакой юридической и социальной помощи.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что якобы паспортам указанных республик можно пересечь российскую границу, приобрести на территории РФ билеты на поезда и самолеты, а также воспользоваться услугами гостиниц.
 

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Россия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 05:48
Гость: Трезвый

Что мешает жителям ЛДНР получить российский паспорт?
04.02.2017, 05:44
Гость: A D

"И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?"
04.02.2017, 03:15
Гость: Павел__

"Паспорта Луганской и Донецкой народных республик официально Российской Федерацией не признаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"
- " ну и что с того? То, что не признает -это "многоходово и патриотично". И вообще - вон, батька Россию не поддержал признанием Южной Осетии!", давайте поговорим об этом :-)
У кремлевских только надежда вставать стала, что трамп Россию полюбит больше обамы, и можно будет снова по нью-йоркским и лондонским бутикам по выходным прогуливаться - и рисковать этим ради "Новороссии", даже название которой верный кремлевский вертикалист Лавров посоветовал забыть когда-то - да щаз!
Кремлевские -кто угодно, но не идиоты, о своих интересах они ни в каких обстоятельствах не забывают.
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