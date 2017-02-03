Кремль опроверг слухи о признании Россией паспортов ДНР и ЛНР

Паспорта Луганской и Донецкой народных республик официально Российской Федерацией не признаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментируя появившиеся накануне сообщения в прессе, он пояснил, что отдельные решения о признании паспортов ЛНР и ДНР могли быть приняты муниципальными и местными органами власти, а также некоторыми компаниями исключительно в целях оказания гуманитарной помощи гражданам этих республик.

Песков добавил, что жители ДНР и ЛНР не получают от украинских властей никакой юридической и социальной помощи.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что якобы паспортам указанных республик можно пересечь российскую границу, приобрести на территории РФ билеты на поезда и самолеты, а также воспользоваться услугами гостиниц.

