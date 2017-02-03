В МВД предложили ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

МВД России предлагает ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. Об этом заявил на заседании рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на защиту детей от сексуального насилия, замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей у нас совершают мигранты», — заявил Алабин. Геномная регистрация мигрантов, по его мнению, позволила бы увеличить процент раскрываемых преступлений такого рода.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы предложила приостановить срок давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей, а также усилить для них наказание за многоэпизодность.

Кроме того, Яровая считает необходимым создать единую межведомственную информационную базу, в которой бы содержались данные о педофилах.

Геномная регистрация — это получение, хранение и использование биологического материала, содержащего фрагменты ДНК, позволяющие идентифицировать человека.

Закон о геномной регистрации был принят в России в 2008 году. По действующей версии закона обязательной геномной регистрации подлежат осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а так же всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В настоящий момент мигранты при получении разрешения на временное проживание в РФ должны проходить процедуру дактилоскопии.

МВД в конце 2016 года объявило, что намерено ввести процедуру снятия отпечатков пальцев для всех иностранцев, прибывающих в РФ.