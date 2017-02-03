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Авиация «Адмирала Кузнецова» уничтожила более тысячи объектов террористов

19:45 3.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Палубные самолеты российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» разбомбили свыше тысячи объектов террористов в Сирии.

Командующий северным флотом РФ Николай Евменов, сообщил, что в общей сложности с палубы авианосца было произведено более 400 вылетов, из которых около четверти – ночных. При этом он особо отметил профессиональное мастерство летчиков, которое в сочетании с великолепной техникой и вооружением позволило вести эффективную борьбу с террористами.

В настоящее время палубная авиация «Адмирала Кузнецова» вернулась на аэродром базирования в Мурманской области. Сам корабль находится в Баренцевом море, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что во время операции в Сирии потери авианосца составили два самолета – МиГ-29 и Су-33. При этом потери не связаны непосредственно с боевыми действиями – оба истребителя рухнули в Средиземное море при заходе на посадку. Пилотам удалось спастись.
 

Темы: Россия, Вооружения в России, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 02:20
Гость: Адмирал всех кузнецов

Подлатанный,да.
Кузнецы там для чего? То то же
03.02.2017, 23:56
Гость: Евгений В

Такая самая лучшая военная техника применялась, лучшие полководцы РФ ей командовали, столько средств израсходовали против не грамотных и диких террористов, стреляющих самодельными ракетами, а победа так и не достигнута, что было очевидно и о чем я писал изначально. Такова история всех партизанских войн в мире. Сейчас эти тысячи объектов надо будет восстанавливать снова же за наш счет.
03.02.2017, 23:49
Гость: чинделе

Чтобы не выглядело уж совсем откровенным враньём, надо бы написать сколько вообще тысяч у террористов объектов
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