Авиация «Адмирала Кузнецова» уничтожила более тысячи объектов террористов

Палубные самолеты российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» разбомбили свыше тысячи объектов террористов в Сирии.

Командующий северным флотом РФ Николай Евменов, сообщил, что в общей сложности с палубы авианосца было произведено более 400 вылетов, из которых около четверти – ночных. При этом он особо отметил профессиональное мастерство летчиков, которое в сочетании с великолепной техникой и вооружением позволило вести эффективную борьбу с террористами.

В настоящее время палубная авиация «Адмирала Кузнецова» вернулась на аэродром базирования в Мурманской области. Сам корабль находится в Баренцевом море, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что во время операции в Сирии потери авианосца составили два самолета – МиГ-29 и Су-33. При этом потери не связаны непосредственно с боевыми действиями – оба истребителя рухнули в Средиземное море при заходе на посадку. Пилотам удалось спастись.

