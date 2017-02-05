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Год хруста французской булки. Столетие катастрофы.

18:45 5.02.2017
Фрагмент обложки книги «Побѣдители»
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Многих любителей «альтернативок» тревожит вопрос: «Как мог бы выглядеть мир без СССР?» Есть, к примеру, дураки, утверждающие буквально такое: «Если бы не СССР, весь мир захватила бы нацистская Германия!». Иной раз такой «мыслитель» выскажет, что если бы не Революция, то лично он ходил бы в лаптях и «крутил бы хвосты коровам», принадлежащим такому-то барину. В том смысле, что в начале XXI столетия — и лапти, и коровы, и, что самое умилительное — барин. Их уже в 1910-х годах было мало — поместных господ... Но дурак всегда мыслит блоками — в его сознании есть блок «лапотная Россия», которая была угнетена (снова блок) «жирующими аристократами».

А в 1990- х годах мы дружно зачитывались аксёновским «Островом Крым». Фантастический сюжет подразумевал существование иной России под боком у Совдепа - по образцу ФРГ и ГДР. На острове Крым всё фешенебельно и рекламно. Гладкие автострады, фирменная упакованность, эротика бытия, коктейли-пряные, джинсовая моложавость, свобода телодвижений. И, разумеется, та — правильная — история, с белогвардейской этикой и дворянской честью, как понимал сие не дворянин и по сути — даже не интеллигент Аксёнов.

С умением щёлкнуть каблучками и выпить шампанского из туфельки прекрасной дамы. И, как водится - с рысаками да поместьями. Мечта проголодавшегося гедониста. Мне тот мир категорически не понравился — он оказывался куда как хуже, чем Совдеп. Это была какая-то недо-Америка и грёзофарс пожухлого стиляги. Мне захотелось прочесть нечто о мире победивших белогвардейцев, но — пожалуйста! - без купания лядей и лошадей в «Мадам Клико».

И вот Елена Чудинова создала такой мир, назвав своё повествование «Побѣдители». Коротко и ёмко. Я не буду пересказывать сюжет, о, разумеется. Только покажу «дивный старый мир», анти-Хаксли, анти-Оруэлл, анти-Аксёнов.

Где же произошла развилка? Из диалога мы узнаём: «...Не очень люблю современную оперу, но эта – сильная вещь. Сюжет построен на освобождении Петрограда Юденичем...» Царская семья уничтожена, однако монархия восстановлена. Причём по всей Европе, включая Францию — в 1980-х ею правит Людовик XX. В России — Николай Павлович под номером три.

Но как развивались события после победы? Интересная деталь: «Писатель Максим Горький откликнулся на казнь Ленина из-за границы статьей «Убийцы!», где проклинал новые власти за «хладнокровную жестокость». Когда корреспондент «International Herald Tribune» (первое иностранное издание, взявшее интервью у Правителя) сослался на Горького, Колчак пожал плечами: «Если жестокость необходима, лучше ее хладнокровная разновидность, чем яростная. Нет ничего страшнее палача с чувством».

Основное действие разворачивается в 1984 году. Примечательная, фантастическая дата! И дело не только в Оруэлле. Есть фантастический роман Александра Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920). Замечу, что время действия – всё тот же 1984 год. По сюжету современник автора из 1920-х годов попадает в 1980-е. «Но как всё изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы… Зато все кругом утопало в садах... Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп».

Да! Именно в 1984-м разворачивались приключения Коли Герасимова и Алисы Селезнёвой (для любителей писать уточняюще-туповатые комментарии добавлю — я в курсе, что в книге «Сто лет тому вперёд» был иной год, но я конкретно о фильме, который сделался культовым у позднесоветского поколения — ибо мир-84 дал некую развилку-трещину, а Будущее Алисы стало для нас закрыто).

Елена Чудинова рисует иной — не наш 1984-й. Без той — гремящей музыки на дискотеках, без молодёжных банд, без доставания родителями «дефицита» и без смутного ожидания «Пе-ре-мен!» В нём сильная Европа помогает загнивающей Америке: «…Священный Союз рассмотрит возможности оказать материальную помощь Соединенным Штатам Америки... Что поделать, у них же, у бедных, республика. Давно доказано экономистами: монархии развиваются много динамичнее и стабильнее республик».

Там не было ускоренной индустриализации. Техника — скучна, а есть «...небольшие и слабенькие телевизоры, ибо смотреть ящик — дело пожилых». Мне постоянно казалось, что именно этот социум в состоянии развиться ...до ефремовского «Великого Кольца». Я сейчас не беру идеологию — только отношения и впечатления. Более того — здесь куда как больше общего с Прекрасным Далёко-2084. Отношения, люди, мысли - важнее железа.

Чудинова живёт в своём мире, она не посторонний наблюдатель: «Я люблю Калужский тракт, может быть просто потому, что я в этих краях выросла. Снобы, которые признают жизнь «только внутри Садового кольца», морщат на него нос. В самом деле, старинным домам тут взяться неоткуда, Калужская дорога застраивалась в пятидесятых годах и позже, раньше тут вовсе лес был и лоси пугались свежих котлованов и строительной техники, так родители рассказывали.

Но дома тут у нас выстроены очень приятные, светлого кирпича, с просторными высокими квартирами, с эркерами, в том популярном в новой Москве стиле, что скучно зовется «вторичным шехтелем». Разнообразия добавляют здания научно-исследовательских учреждений, все в духе неоклассицизма».

На мой взгляд, самое главное в повествовании Чудиновой — это пространство. Сам по себе мир. Солнечный и ясный. Ощущение показалось мне странно знакомым. Как будто я всё это когда-то переживала... когда всё в том же 1984 году рассматривала старые ...советские открытки 1950-х годов — с уютным светом и яблоневыми садами МГУ. У меня в отрочестве была ностальгия по киношно-открыточным 1950-м. Там всё казалось идеальным и правильным.

В романе Чудиновой — именно тот воздух. То небо. Получается, что это не «прекрасное прошлое», а «параллельное настоящее». Но без СССР. Дворянская идиллия. Прекрасная Утопия. А что же Космос? Непременно. Только именно в 1980-х. Первый космонавт — из семьи Романовых, но и без Гагарина тоже не обошлось...

«Я узнала адмирала от авиации Юрия Алексеевича Гагарина... Помню, и сам мечтал полететь – в годы-то Великого Князя, ну, или чуть старше. В действительности мы могли бы осуществить этот полет лет на двадцать раньше. Отечественная научная мысль это уже позволяла. Но перед Империей стояли иные задачи, более насущные. А прежде всего – о ту пору космические полеты явили бы слишком большой риск для жизни человека...».

Но есть и возмутители спокойствия: «С 1930-го года, с тех пор, как Петрограду было возвращено историческое имя Санкт-Петербург, пяти лет не проходит без возмущений славянофилов. Подавай им Петроград – и все тут. Больше полувека прошло – а все никакого спасу от них». Если бы только они! Чудинова создаёт образ врага, где смешивает всё и вся: «Хотят искать Шамбалу, обожествляют Чингисхана и Мамая, пытаются сплавить ислам с германским язычеством, а в особенности плачут над тем, что красные не победили в Гражданской».

Действительно, мир Елены Чудиновой недолюбливает индустриализацию, гаджеты, технику. Это — гуманитарный мир, отказавшийся от ускоренных темпов. И не только от большевизма, но и от буржуазного пути с его сверхприбылями. Там нет попсы, точнее, она знает своё место. При чём тут попса? Так называемое «массовое общество» с его культом «простого человека», то есть агрессивного и вожделеющего неуча, тут попросту задавлено ещё в зародыше. Оно не случилось, не развилось, не заразило всё и вся.

Героиня вопрошает: «Ну, представимо ли, что ...роль кумиров была бы отведена самым отбросам? Что певичка легкого жанра может быть многократно более знаменитой и богатой, нежели оперная певица? Что газеты будут пристально следить за частной жизнью какой-нибудь вульгарной кривляки, не способной правильно взять три ноты? Возможно ли такое?»

Оказывается, возможно. И в этом — наша драма.

Автор: Галина Иванкина  

Темы: История Российской империи
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 21:26
Гость: erg

История, как принято говорить, не имеет сослагательного наклонения.
Однако вторую отечечественную войну при новых царях Россия бы получила такую же, как в 1812 году.
При голубых в современном смысле великих князьях, руководимых из-за границы министрах обороны и всяких витте
получили бы фашистов в сожженной Москве. Но, в отличие от французов, они бы не ушли. И космонавта Гагарина не было бы,
а был бы подпасок Юрка на фольварке герра Коха. Россию спасла индустриализация, активизация молодежи, ее энтузиазм, который трудно представить по велению окучивающего Кшесинскую царева братца или его самого, стреляющего по воронам от скуки во время гибели армии. И не было бы никакого фермерства, которое могло, якобы, сменить барщину. Россия - страна общинная, а не индивидуалистическая, поэтому у нас "бизнес" и дохлый. И будет таким, пока все не будут охвачены моралью капиталистического хищничества. Причем в России это принимает формы совершенно дикие, поскольку не было веков дрессировки законопослушных бюргеров католицизмом и протестантизмом. Россия бы гарантированно проиграла под руководством верхушки, родственно связанной с царственными домами Европы и хрустящей французской булкой. А катастрофой стало возвращение капитализма в 90-х годах. Посмотрите, кто взял власть и, прежде всего, финансовую власть.
Вот они бы сейчас и правили в России при другом течении истории.
05.02.2017, 21:12
Гость: И.В.С.

Мало у кого, что в голове может щёлкнуть.Тем более в 1991-м произошёл контррев. переворот и к власти пришли февралисты 1917.Что не удалось Львовым, Родзянко Милюковым и Керенским.То получилось у Меченного с ЕБН и К° Страну раздербанили,к недрам лесам и полям допустили ТНК.Уже до 30%доходов от нефти и газа уходит за бугор зарубежнымакционерам.Примерно такая же картина если не хуже в бывших Союзных республиках.Так что хруст идёт по всей бывшей Империи, только это не хруст булки.
05.02.2017, 21:12
Гость: Европеец

Сейчас получите следующие ответы :
.
- февральская
- октябрьская
- обе
- каждая своим способом
- ни одна из них
- 93 год был большей катастрофой
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