Социальная хитрость: злые рассуждения циника

Предлагаем читателям острый полемический материал

Есть ли в этом мире родитель, который бы не хотел блага для своих детей? А есть ли родители, которые бы не видели связи между подготовкой ребенка и его будущей жизнью? Вопросы – очевидно риторические. Все хотят своим потомкам добра, все хотят, чтобы они заняли достойное место в жизни и так далее.

Теперь более сложный вопрос. А как же обеспечить своему ребенку конкурентные преимущества по сравнению с другими детьми? Сегодня они все вместе играют в песочнице и делить им нечего. Но завтра превратятся в молодых людей, которым поступать в институт. Уже здесь возникает конкуренция, и еще какая. А чуть позже «студенческое братство» распадется на индивидов, которые ринутся в борьбу за престижные должности с хорошей зарплатой.

Малыши возятся в песочке, а их родители уже знают о той борьбе, которая ждет их детей пятнадцать-двадцать лет спустя. Сами родители, дедушки-бабушки на своем личном опыте убедились в неизбежности именно такого пути. Поэтому покупают детям развивающие игрушки, стараются отдать ребенка в хороший детский сад и тем более в хорошую школу и так далее. Иными словами, они вкладываются в своего ребенка.

Это – одна сторона медали, но есть и другая. А что если удастся не только своего ребенка правильно подготовить, но и направить чужих детей по ложному пути? В таком случае удастся своему малышу обеспечить двойное преимущество. Но для этого необходимо убедить других родителей отправить детей в заведомый тупик, а свой ребенок пойдет в правильном направлении.

Как это сделать и как это, видимо, уже делают? Конечно, никто никогда не скажет: «отдайте своего ребенка в плохую школу или пусть вообще ничему не учится, а нюхает клей, пьет портвейн в подворотне или круглосуточно ловит покемонов». Подобные призывы никто слушать не станет, а может и по шее надавать. Поэтому используют методы куда тоньше и хитрее, по принципу удушения в дружеских объятиях.

О чем идет речь? Присмотритесь внимательнее к тому, что происходит и происходило в нашем обществе буквально на глазах. Многим родителям внушили весьма привлекательную, но в большинстве случаев лживую и тупиковую систему рассуждений. Суть ее в следующем.

1. Ребенок - пока маленький и заранее не знает, чем он захочет заниматься во взрослой жизни.

2. Значит, надо дать ему возможность попробовать себя в совершенно различных сферах. К тому же заранее неизвестно, какие профессии и навыки окажутся востребованы через пятнадцать-двадцать лет.

3. Соответственно, надо ребенка отправлять в разнообразные секции и кружки. Это поможет стать всесторонне развитой личностью.

Типичные рассуждения, не правда ли? А как звучат! Универсальное образование, развитие способностей, интересное, насыщенное детство.

На практике это выглядит так: ребенок ходит на дзюдо-самбо, затем в кружок английского языка, «увлекается» археологией, потом робототехникой, ездой верхом, лыжами, компьютерами, биологией, макраме или выжиганием по дереву (было популярно в моем детстве). Некоторые «учат китайский». Родители довольны и даже счастливы. Их совершенно не смущает, что в каждом кружке-секции их ребенок проводит лишь три-четыре месяца, максимум полгода-год, после чего находит себе новое увлечение.

Ну как же, «малыш развивается, пусть всего попробует». А что в итоге? В итоге нигде, ни на одном направлении такой ребенок успеха не добивается. Почему? Да потому, что если папа не олигарх или начальник хотя бы выше среднего, то успех – это каторжный труд. Овладение реальными навыками требует многих лет постоянного труда. Но ребенок же «пробует».

И вот напробовавшись всякого-разного и не научившись ничему, ребенок вступает в подростковый возраст. На горизонте уже маячит институт. В этот момент родители спохватываются. Они вдруг осознают, что любимое дитя в престижный вуз не поступит. Там конкурс пять человек на место.

Тут же выясняется, что «наш сын-дочь – гуманитарий». Еще бы! Сдать экзамен по истории, вызубрив стандартный набор дат и фактов, технически несложно, даже проваляв дурака все детство. Да только таких «умников» пруд-пруди. Кстати, плясунов и чтецов стихов тоже полным-полно. Одни грезят актерской карьерой, только вот отсутствует главная деталь – папа-режиссер. Другие просто «искали себя» так долго, что, когда «нашли», обнаружили разбитое корыто.

Проблуждав десять лет, подросток, допустим, окончательно решил, что хотел бы стать врачом. Но куда там! Поздно. И в конечном итоге он пойдет не туда, куда хотел бы, а туда, где конкурентов меньше, например, в легендарный заборостроительный.

Характерно, что родители, запрещающие ребенку спать на верхней полке в купе (маленький - упадет!), позволяют маленькому лично искать свой путь в жизни. Вот он и ищет, прыгая с ветки на ветку, а родители смотрят и радуются. Но пока их малыш культурно развивался, другие родители действовали иначе.

Еще пять лет назад они решили, что их дети должны выучить английский, должны очень хорошо знать математику, химию и биологию. Железной рукой, преодолевая нытье детеныша, они пять лет заставляли его осваивать совершенно конкретные вещи. Такие родители исходят из тривиального и всем известного факта: в абсолютном большинстве вузов экзамен по математике обязателен. Так есть сейчас, так было десять, двадцать, пятьдесят лет назад. Так будет еще очень и очень долго.

Английский – крайне полезен. Настоящий английский, а не мантра «Ай лив ин Москоу».

Без химии-биологии доступ закрыт сразу в десятки профессий.

Крепкое здоровье – тоже очень поможет в жизни. Поэтому такие родители, отдав ребенка на «дзюдо-самбо», проследят, чтобы он не бросил секцию через три месяца.

Если их дети учат китайский, то не для пресловутого общего развития. А с прицелом на то, что через двадцать лет у ребенка будет редкое знание, которое обеспечит ему заведомое преимущество в сферах, где возможно взаимодействие с Китаем.

В ответ на эти самоочевидные вещи всегда и везде поднимается невообразимый шум до небес. На вас обязательно обрушат водопад демагогии. Скажут, что у ребенка «должно быть детство». Разумеется, вам будут лгать, что «мир меняется, и неизвестно, какие профессии понадобятся через двадцать лет». Вне всякого сомнения, всплывет козырная фраза: «вы делаете из ребенка биоробота»!

Отчасти вопли объясняются тем, что родитель защищает сам себя. Он сделал глупость, де-факто отдав подготовку своих детей на самотек, хотя сам был уверен, что все под контролем. Конечно, такой родитель умолчит, в какой безотчетной панике и страхе он пребывал, когда выяснилось, что сын-дочь экзамен не сдадут.

Итогом успешного развития личности вдруг стала полная безнадега, лихорадочный поиск хоть какого-то института, где бы приняли «имевшего детство». Родитель умолчит, что за время изучения английского-французского-китайского, их чадо освоило только приветствия на трех языках. Умолчит он и о том, что злой, как все подростки, сын уже обвинил отца и мать в «сломанной жизни».

Отчасти он прав. И доказать это очень просто. Проведите эксперимент, который за пять минут оценит реальный уровень знаний ребенка. Спросите ребенка, что такое функция в математике. Семь из десяти не смогут дать правильный ответ. Это при том, что они годами рисуют в школах графики этих самых функций.

Для интереса спросите, почему в России зимой холодно, а летом тепло. Причина? Девять из десяти не ответят.

Или еще вопрос, на сей раз из химии: что такое валентность. Результат получится примерно такой же. Всё это самые базовые, примитивнейшие вопросы.

Или вот дайте ребенку статью из американской или британской газеты. Он же у вас «английский учит». Ну пусть тогда переведет хотя бы четыре абзаца. Без словаря.

Эксперимент простейший, всем доступный, а результат чудовищный. А кто виноват? Вы лично. Вы куда смотрели все эти годы?

Но обратите внимание: все-таки не все десять из десяти школьников провалятся на вопросах, сформулированных выше. Кое у кого всё на высшем уровне: и статью переведут, и про функцию с валентностью, и прочее ответят. Почему? Вовсе не потому, что они талантливы или особо трудолюбивы. Причина совсем в другом. Просто лично вас в свое время убедили отправить вашего же ребенка по ложной дороге. А те, кто знали секрет Полишинеля, те такой ошибки не сделали.

В результате их дети к шестнадцати годам обладают реальными знаниями, а ваши – антизнанием, когда голова загружена всевозможной информацией, но толку от нее никакого. Не утешайтесь тем, что у вашего ребенка «хотя бы детство было». У других оно было не хуже, если не лучше, а свободного времени для отдыха и развлечений – гораздо больше. Знаете, почему? Потому что если взять сто детей, хорошо знающих математику, то минимум девяносто пять из них легко осваивают и физику без всяких репетиторов или физических кружков. А ваш ребенок будет мучиться не только на математике, но и на физике. И с нервами и здоровьем у других детей будет лучше, чем у ваших, потому что не придется трястись от страха перед каждой контрольной работой или вызовом к доске. Не придется часами корпеть над домашним заданием.

Вот и подумайте, случайно или специально всевозможные говорящие головы вас убеждают в необходимости «универсального образования» и прочих смежных вещей. И можно ли назвать универсальными такую подготовку, при которой базовые, элементарные вопросы по математике, географии или химии ставят школьника в полный тупик?

PS

Ни секунды не сомневаюсь, что жертвы «универсального образования» мою статью даже не поймут. Не сомневаюсь, что меня обвинят в пропаганде ЕГЭ, подражании Западу и прочей ахинее. Но я не для них пишу, а для тех, кого еще не поздно предупредить.

Ну как, вспомнили, что такое арксинус?