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Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран Европы

13:45 4.02.2017
Фото с сайта scrapetv.com
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Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

По её словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Запрет касается мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Мелано также сообщила, что поскольку РФ нуждается в импорте живой птицы и инкубационных яиц из Европы, Россельхознадзор намерен обратиться к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить компетентным службам стран Евросоюза предоставить в недельный срок дополнительную информацию об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро с тем, чтобы поставки этой продукции шли из хозяйств, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях стран - членов ЕС.

Мелано также сообщила, что в настоящее время в Европе ежедневно регистрируется по меньшей мере 15 новых очагов гриппа птиц. На сегодняшний день уже в 22 странах Европы зарегистрированы случаи этого высокопатогенного заболевания.

В настоящее время поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из стран ЕС в РФ запрещены также в рамках российского продовольственного эмбарго. Но оно не распространяется на живую птицу и инкубационные яйца. 

Темы: Россия, Экспорт и импорт в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 19:30
Гость: Народ.

Мы надеемся,что на депутатском буфете это не отразится.
04.02.2017, 18:45
Гость: РУССКИЙ МИШКА

А в кремле ЧУМА - ОБЫКНОВЕННАЯ - НЕ СТРАШНО.
04.02.2017, 17:10
Гость: михаил

А с какой стати россельхознадзор может запретить вообще что-нибудь? Что, тоже власти "кусочек" захотел начальник? Или чужим "доходам" позавидовал?
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