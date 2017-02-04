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Жириновский планирует баллотироваться в президенты в 2018 году

18:06 4.02.2017
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, переизбранный в субботу председателем партии либерал-демократов на ближайшие четыре года, заявил, что планирует принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.

"Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы", — цитирует политика РИА Новости. 

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что представители партии войдут в новый состав правительства РФ после проведения президентских выборов.

"Хотел бы выразить уверенность здесь, на трибуне 30-го съезда ЛДПР, что при формировании очередного правительства России после выборов президента в марте следующего года в правительстве России появятся и представители ЛДПР", — сказал он.

Темы: Россия, Политические партии в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 00:17
Гость: В Москве

95%
04.02.2017, 23:47
Гость: Навеяло

"Мы отсылали воду из колодца на анализ в Кливленд. Пришел ответ: "Ваша лошадь больна диабетом..."
04.02.2017, 22:42
Гость: страшно подумать

а возьмёт и победит!эти ребята думают непроходной и спустят рукова а народ возьмёт и схохмит и выберет языкоблуда ВВЖ!потому все эти спектакли перед выборами и пресс после выборов достан народонаселение...25 лет и никакого потепления а только ждите,когда раки начнут свистеть!
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