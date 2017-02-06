В России впервые вынесли приговор за несообщение о преступлении

Кировский районный суд Астрахани впервые в России вынес приговор гражданину, не сообщившему о преступлении.

Фигурантом дела, возбужденного по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), стал местный житель Улукбек Гафуров, рассказала «Интерфаксу» представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина. Согласно материалам дела, он достоверно знал, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков и участвовал в боевых действиях на стороне террористов. Однако Гафуров не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Дело в отношении Гафурова было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Суд признал астраханца виновным и приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

В ФСБ агентству уточнили, что знакомый Гафурова, о котором идет речь – гражданин Киргзии равшан Акбаров. В декабре прошлого года он был приговорен Северо-Кавказским окружным военный судом в Ростове-на-Дону к восьми годам колонии строго режима за участие в незаконном вооруженном формировании.

Статья 205.6 была внесена в УК РФ в рамках так называемого антитеррористического пакета Яровой. Он был принят Госдумой в июне прошлого года и в июле подписан президентом России Владимиром Путиным.

