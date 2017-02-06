Жителя Чувашии осудили за «избиение» памятника

Житель чувашского города Канаш приговорен судом к обязательным работам за «избиение» памятника Ленину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в середине прошлого года. Мужчина, находясь на площади имени Ленина в нетрезвом состоянии, деревянной палкой нанес памятнику несколько ударов. В результате его действий были повреждены лицевая и лобная части монумента. Ущерб, нанесенный скульптуре, превысил 30 тысяч рублей.

Суд признал нарушителя порядка виновным в вандализме и назначил наказание в виде обязательным работ сроком на 250 часов.

