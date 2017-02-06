Минфин: госдолг России на конец 2017 года может составить 14,7% ВВП

Объем госдолга РФ в 2017 г составит 14,6% к ВВП, в 2018 г — 14,9% ВВП, в 2019 г — 15,3% ВВП, свидетельствуют Основные направления государственной долговой политики РФ на 2017-2019 года, подготовленные Минфином, сообщает РИА Новости.

При этом в 2017 году на государственный внутренний долг придется 10,6% ВВП, на внешний — 4%. В 2018 году соотношение будет 11,3% и 3,6% ВВП, в 2019 году — 11,7% и 3,6% соответственно.



"Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом периоде их сумма хотя и будет плавно нарастать, но не превысит 1% ВВП при ожидаемых средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, что ниже среднего ожидаемого роста экономики – 1,5% ВВП ежегодно", — говорится в документе.

При этом отмечается, что структура госдолга выгодно отличает РФ от многих других уверенных дебиторов, опирающихся на привлечение банковских кредитов в иностранной валюте, в том числе — краткосрочных займов. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75%, причем основная часть гособязательств выражена в национальной валюте — 71%.

В то же время чистые внешние заимствования, выраженные в ценных бумагах, примут отрицательные значения: в 2017 году объем погашения внешних займов превысит привлечение на 21,2 миллиарда рублей, в 2018 и 2019 году — на 60,1 миллиарда рублей и 12,2 миллиарда рублей соответственно.