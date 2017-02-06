Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке. На пресс-конференции 6 февраля он напомнил, что срок его полномочий истекает в мае, поэтому он решил досрочно покинуть пост.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», — заявил Басаргин.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что Басаргин станет первым из глав регионов, которого отправят в отставку незадолго до окончания срока полномочий — на 2017 год в Пермском крае намечены прямые выборы. Утверждается, что при Басаргине в регионе возникали постоянные межэлитные конфликты.

Претендентами на должность губернатора края источники «Дождя» называют его заместителей или бывшего главу администрации региона Алексея Фролова, который сейчас работает замглавы Россотрудничества. Еще одним кандидатом называют главу департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова.

Басаргин также присутствует в списке глав регионов, скорую отставку которых анонсировали «Ведомости». По информации издания, помимо Пермского края руководство может смениться в Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также в Бурятии (Вячеслав Наговицын).

До того, как возглавить Пермский край в 2012 году, Басаргин был министром регионального развития России в течение четырех лет. Перед этим он занимал должность представителя президента в Уральском федеральном округе.

Всего в 2017 году запланированы прямые выборы 14 глав российских регионов.