В АКОРТ усомнились в эффективности запрета скидок на алкоголь

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) полагают, что запрет скидочных акций на алкогольную продукцию не будет способствовать снижению количества потребляемых в стране спиртных напитков.

«Запрет на участие спиртосодержащей продукции в скидочных акциях — не гарантия того, что меньше людей станет его потреблять. Нет прямой зависимости цены и уровня алкоголизации населения», - цитирует РИА Новости директора АКОРТ по внешним связям Ксению Бурданову.

В качестве примера она привела ситуацию в Финляндии. Собеседница агентства пояснила, что проблема алкоголизма в этой стране весьма актуальна, несмотря на высокие цены на спиртные напитки и различные ограничения на их продажу.

Бурданова отметила, что в российских торговых сетях рекламные акции и скидки, в том числе и на спиртное, проводятся в соответствии с законодательством. При этом покупатели всегда информированы о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила запретить скидочные акции на алкоголь. По ее словам, такие акции являются по сути рекламой спиртных напитков и приводят к росту их потребления.

