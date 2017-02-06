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В АКОРТ усомнились в эффективности запрета скидок на алкоголь

19:48 6.02.2017
Фото пользователя Twitter @permnews777
Фото пользователя Twitter @permnews777
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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) полагают, что запрет скидочных акций на алкогольную продукцию не будет способствовать снижению количества потребляемых в стране спиртных напитков.

«Запрет на участие спиртосодержащей продукции в скидочных акциях — не гарантия того, что меньше людей станет его потреблять. Нет прямой зависимости цены и уровня алкоголизации населения», - цитирует РИА Новости директора АКОРТ по внешним связям Ксению Бурданову.

В качестве примера она привела ситуацию в Финляндии. Собеседница агентства пояснила, что проблема алкоголизма в этой стране весьма актуальна, несмотря на высокие цены на спиртные напитки и различные ограничения на их продажу.

Бурданова отметила, что в российских торговых сетях рекламные акции и скидки, в том числе и на спиртное, проводятся в соответствии с законодательством. При этом покупатели всегда информированы о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила запретить скидочные акции на алкоголь. По ее словам, такие акции являются по сути рекламой спиртных напитков и приводят к росту их потребления.
 

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 23:10
Гость: Из Литвы

У нас недавно ввели запрет на скидки на вино-водочную продукцию. Как результат - пустые от покупателей отделы спиртного. Хотя я не совсем понимая кто запрещает сегодня водку продавать по 6 евро, а завтра поставить обычный ценник в пять евро. Ну, не продается по 6. А продать надо.
06.02.2017, 22:08
Гость: Гарант.

Видите ли, у кого нет желания ввести госмонополию на продажу алкоголя, у того нет сердца.
Но кто действительно этого хочет, когда нет государства, у того нет ума.
06.02.2017, 21:32
Гость: Павел

Во всем этом странно другое. После массовых отравлений со смертельным исходом более 100 человек, было дано указание с самого верха, проработать вопрос по снижению цен на алкогольную продукцию. Но вместо того чтобы взять под козырек и доложить о выполнении, данных поручений, кто-то там начинает в чем=то сомневаться, а надо ли. И главное ему за это ничего не будет. Вот так у нас выполняются президентские послания да и прямые указания. Каждый барыга сам себе хозяин. Вот так и живем как-то.
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