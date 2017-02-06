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Сотрудниц медико-социальной экспертизы поймали на взятке

11:08 6.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Следственными органами СК РФ по Брянской области в отношении двух сотрудниц бюро медико-социальной экспертизы возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что 2 февраля этого года подозреваемые, являясь членами комиссии медико-социальной экспертизы, получили незаконное вознаграждение – 25 тыс. рублей. Эти деньги должны были стать платой за принятие решения об установлении группы инвалидности. Обе женщины, ставшие фигурантами коррупционной истории, были задержаны на рабочем месте с поличным полицейскими, сообщает Pasmi.

В отношении двух сотрудниц бюро медико-социальной экспертизы возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ. Сейчас выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 15:55
Юрий СПб

К примеру : я знаком с одним беднягой у которого нет ноги, так вот, ему приходится каждый год давать взятку в "медико-социальную экспертизу", чтобы та подтвердила, что нога не отросла, без данного заключения инвалидность не продлевают. Бедняга хотел по закону, но наткнулся на конкретную угрозу жизни. Видимо, кто-то очень влиятельный кормится от этой "м/с экспертизы.
06.02.2017, 13:24
A D

Удивляет не то, что в Брянске берут, а то, что в Брянске ловят.
06.02.2017, 13:22
Татьяна Алексеевна

Дорогуша,мне в ТЕ годы продавать дипломы даже и в голову не приходило.Вот ТАКОЕ у меня воспитание.
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