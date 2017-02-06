Сотрудниц медико-социальной экспертизы поймали на взятке

Следственными органами СК РФ по Брянской области в отношении двух сотрудниц бюро медико-социальной экспертизы возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что 2 февраля этого года подозреваемые, являясь членами комиссии медико-социальной экспертизы, получили незаконное вознаграждение – 25 тыс. рублей. Эти деньги должны были стать платой за принятие решения об установлении группы инвалидности. Обе женщины, ставшие фигурантами коррупционной истории, были задержаны на рабочем месте с поличным полицейскими, сообщает Pasmi.

В отношении двух сотрудниц бюро медико-социальной экспертизы возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ. Сейчас выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.