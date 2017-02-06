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В Кремле пожелали услышать извинения от американского корреспондента

12:59 6.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", — цитирует Пескова Lenta.ru. Так он прокомментировал интервью американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого со стороны корреспондента прозвучали обвинения в адрес Путина.

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что во время интервью Трампа Fox News ведущий шоу Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?". Он также заявил о своем уважении к президенту и РФ, а также о том, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот", передает ТАСС.


 

Темы: Россия, США, Президент России, СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 18:05
Гость: Гость

А что всё Донбасс, да Донбасс? Кто на Донбассе стреляет, тот этого и не скрывает. Речь вовсе не о Донбассе шла, а о Сирии. Интересно, сколько американских журналистов работало и работает там на передовой? Откуда они черпают информацию?
06.02.2017, 18:01
Гость: Гость

Реально ожидать каких-то извинений, конечно, не стоит. Да на это никто, судя по-всему и не рассчитывает. Но обратить на это внимание стоит. Ведь не секрет, что некоторые журналисты, и наши, и ваши, часто ведут себя легкомысленно, бросаясь различного рода обвинениями, используя двойные стандарты. И надо ещё разбираться на чём это всё основано.
Ведь если быть действительно честными, но необходимо признать, что помимо России есть и другие страны (не будем их здесь перечислять), действия которых вызывают, мягко говоря, вопросы.
А легкомысленное поведение некоторых СМИ никак не способствует налаживанию каких-либо отношений. Дурная это привычка.
06.02.2017, 17:23
Гость: Согласен

Конечно. И тогда все твердо поверят, что Россия не имеет никакого отношения к бойне в Донбассе.
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