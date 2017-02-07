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Россия ожидает от Белоруссии оплаты за газ, поставленный в 2016 году

14:57 7.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Подвижек в переговорах с Белоруссией по газовому вопросу нет, РФ по-прежнему ждет оплаты за поставленный в 2016 году газ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

Он добавил, что не может прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о судебном иске Белоруссии о недопоставках нефти со стороны России.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в минувшую пятницу сообщил, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. Он напомнил, что изначальные договоренности предусматривали поставку 24 миллионов тонн нефти ежегодно. Затем этот объем стал сокращаться — сначала до 18 миллионов тонн в год, а в первом квартале 2017 года поставки составляют 4 миллиона тонн нефти (16 миллионов тонн в год). При этом Лукашенко не уточнил, в какой суд обратилась Белоруссия.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:26
Ха-ха-ха!

К Колхозану надо посылать не дипломата, а парочку коллекторов. Тогда толк будет.
07.02.2017, 18:24
Остап

Так, в ближайшее время ожидаем истерики в исполнении Попрошайки. Истерика должна быть неслабой.
07.02.2017, 18:15
Земляку

Согласен.Импортозамещение в дых,а Погоня им в зад.
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