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Ельцин-центр — трибуна для бандеровцев?

14:13 7.02.2017 , Алексей Володин
Ельцин-центр. Фото с сайта wikipedia.org
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Ельцин-центр определённо не даёт скучать, отметившись на днях очередным «шоу»

А Ельцин-центр определённо не даёт скучать… Складывается впечатление, что эта организация, о которой неоднократно писали и репортажи о деятельности которой приводились тоже неоднократно, работает по принципу «дурная реклама — тоже реклама», стараясь в прямом смысле слова эпатировать общественность тематикой конференций, круглых столов и прочих проводимых в ЕЦ форумов.

На днях Ельцин-центр отметился очередным «шоу», в котором обсуждался документальный фильм Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение». Речь идёт о мемориальном музее истории политических репрессий на примере отдельно взятого исправительно-трудового учреждения — «ИТК-36», открытого в 1946 году.

Сам же музей под Пермью появился в августе 1994 года на волне либеральных призывов к «всеобщему покаянию россиян», которые (призывы) активно поддерживались внешними «друзьями России».

Подобных фильмов (а фильм уже можно найти в Сети в режиме открытого доступа) о репрессиях и до режиссёра Качкина снималось немало, и нередко демонстрировались эти фильмы на центральных телеканалах, что, в принципе, можно объяснить стремлением к переосмыслению исторического пути России. Но то, во что превратилась конференция в ЕЦ по поводу «Перми-36», мягко говоря, настораживает.

Да — лагерь был, да — через него прошли тысячи заключённых, да — в отношении определённого процента этих заключённых приговоры выносились по «политическим» статьям — это признано на государственном уровне. Но конференция в Екатеринбурге приняла такой оборот, на основании которого лица, её организовавшие, как и отдельно взятые гости-«эксперты», принялись грести всё и вся под одну гребёнку, фактически объявляя о «массовом оболгании людей, которые ни в чём не были виноваты»…

В принципе, ничего удивительного в такой постановке вопроса в ходе конференции не было, учитывая хотя бы тот факт, где конференция проводилась и кому из «экспертов» площадку для выступления предоставили.

Лица, которые были привлечены к проведению междусобойчика, по весьма интересным причинам попытались обойти стороной важный момент. Через ту самую колонию (ИТК-36), о которой и шла речь, прошли до 25% от общего списочного состава представители бандеровских и прочих пронацистских банд, а также их пособников, которые (банды) «недоликвидировали» как в ходе Великой Отечественной войны, так и после её окончания.

И вот теперь, когда колонии уже не существует, появляются лица, заинтересованные в культивации идеи о якобы юридической «непорочности» тех, кто в своё время занимался фактически террористической деятельностью на той же Западной Украине.

Интересным фактом является то, что на презентации картины режиссёра Качкина присутствовал человек по имени Виктор Пестов.

Нарядившийся в вышиванку Пестов, по замыслу организаторов действа в Ельцин-центре, должен был символизировать то, что коллаборационисты всех мастей, включая «лесных братьев» и головорезов из ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская группировка), а также их пособники и будущие последователи, оказавшиеся в пермской колонии — вовсе не преступники, а всё те же «оболганные борцы за свободу», «политические заключённые».

Посыл такой: сжигали сёла вместе со своими же бывшими односельчанами вовсе не они, а «переодетые сотрудники органов безопасности», чтобы, понимаешь, бросить тень на честнейших борцов за права человека…

И сейчас храмы на Украине сжигают, видимо, тоже переодетые «российские чекисты»… Они же накрывали бомбами центр Луганска. Они же давили людей в Мариуполе бронетехникой. Они же сжигали одесситов в Доме профсоюзов. Они же сегодня лупят по Донецку из танков, которые прячут в жилом массиве Авдеевки… Да и шествия с нацистской символикой и горящими факелами — тоже они. Всё они…

Важным моментом здесь является то, что показ картины в России проводится при поддержке фонда имени Роберта Боша (Bosch Stiftung) (ФРГ). Этот фонд, как сам о себе заявляет, поддерживает и реализует проекты «по либерализму и демократизации России, так как именно либерализм и демократия являются основами для безопасности в современном обществе».

Вот так-то… О том, к чему приводит этот махровый либерализм в самой Германии, можно судить хотя бы по выражению беспомощности на лицах немецких правоохранителей, столкнувшихся с террористической угрозой в результате политики Берлина.

Фонд Роберта Боша (и это указано на его сайте) «стремится развивать диалог между Германией и Россией» и «помогает молодому поколению россиян находить в себе лидерские черты». Диалог — это замечательно, здорово, красиво, лидерство представителей талантливой молодёжи — тоже, но обеление бандеровских преступников здесь причём?

Видимо, этот самый немецкий фонд не желает признаться перед гражданами России в главном — в попытке очередного разжигания конфликта на политической, национальной и иных почвах, избирая для спонсорской помощи именно те проекты, в которых сама история России показана как «непроглядная тьма репрессий и ярмо для народа».

В этой связи становится понятно, почему для конференции был избран именно Ельцин-центр.

Ну, так именно в нём фактически поддерживается та же идея о русской истории — грязь, смута, кровь, хаос, ярмо, болезни, агрессия — причём вплоть до прихода к власти Бориса Ельцина. Мол, жили в дерьме бы и дальше, если бы не приход к власти светоча демократии…

В качестве дополнения.

Тот же ЕЦ в начале февраля активно освещал круглый стол в ВШЭ (Высшая школа экономики), посвящённый 25-летию экономических реформ в РФ.

Из материала:

«Ставший уже традиционным круглый стол в Высшей школе экономики в день рождения Бориса Николаевича в этом году был посвящен роли Ельцина в осуществлении экономических реформ (в связи с 25-летием их начала). На заседание 1 февраля пришло около 70 человек — соратников первого президента России, организаторов и исследователей реформ 90-х. С основными сообщениями выступили Геннадий Бурбулис, Андрей Нечаев, Сергей Васильев, Георгий Сатаров.»

Интересный факт: на форуме была дана и оценка тем реформам, вследствие которых страна потеряла миллионы людей, провалившись в демографическую яму. И оценка вот какая: «реформаторы занимались даже не экономическими реформами, а оживлением экономического трупа». Ишь ты, реаниматоры они, спасители экономики…

Спасали так, что все основные активы оказались в руках узкого круга лиц, включая иностранных «советников». До сих пор страна не может толком оправиться от тех «реанимационных» действий, которые проводились теми «интернами»…

Темы: Россия, Борис Ельцин
Источник: Русская Весна
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:45
Гость: Дед Щукарь

Перевод статьи Дэвида Херста в The Guardian от 27 июня 1997 года "Ельцин 'пытался покончить самоубийством'"
Борис Ельцин страдает от приступов хронической депрессии и несколько раз пытался покончить с собой. Об этом сказал вчера Guardian его бывший телохранитель.
Впервые раскрывая некоторые из самых больших секретов человека, которого он охранял почти 11 лет, Александр Коржаков сказал, что попытки самоубийства прекратились только после того, как президент России перенес первый инфаркт в 1995 году.
Одна из первых попыток самоубийства относится к 1990 году, когда он спрыгнул с моста в Москва-реку. Этот инцидент позднее сам Ельцин описывал как покушение КГБ на его жизнь, но до последнего времени многие считали его результатом пьянства.
Ельцин предпринял другую попытку самоубийства двумя годами позже, запершись в сауне, и Коржаков вынужден был ломать дверь. Сам Ельцин описал этот инцидент в своей второй автобиографии "Взгляд из Кремля", лаконично сообщив, что страдал от "мрачных мыслей". Никто в свое время не осознал значительности этой фразы.
07.02.2017, 17:50
Гость: Как

ты Молдавию-то не любишь, видать, траванулся на фуршете "Белым аистом"!
07.02.2017, 17:41
Гость: ???

Каков "поп" (Ельцин) таков и приход. Как достала эта короста, на теле России.
Найдется ли смелый человек во власти, который очистит Россию.
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