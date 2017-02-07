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Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста

14:11 7.02.2017
Фото с сайта http://www.most.life/
Фото с сайта http://www.most.life/
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Строители Крымского моста через Керченский пролив приступили к установке арочных сводов, которые информационный центр проекта называет архитектурной доминантой сооружения, передает РБК.

Пролеты автодорожного и железнодорожного мостов будут собирать около года. Суда смогут проходить через свободное пространство под ними шириной 185 метров и высотой 35 метров. Протяженность пролета — 227 метров.

Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров.

Высота самой арки составит 45 метров. Установка ее на опоры планируется в августе 2017 года.

Темы: Крым, Коммерческая недвижимость в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:30
Гость: Сергей

Мнение киева выслушано, обдумано и послано
07.02.2017, 17:54
Гость: Остап

А вдруг и вправду построят? Без Берии, без соцсоревнования, просто так, за деньги? Как все строят?
07.02.2017, 17:52
Гость: На четверть хохол

Проспавшему историю дэфэмэну. Крымчане уже вернулись на свою историческую Родину в Россию. Будь уверен мост будет построен, как бы тебя и других щеневмерликов жаба не давила. А ты всё никак не можешь добраться из израеля до своей жмеринки.
Все комментарии (21)
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