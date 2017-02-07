Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста

Строители Крымского моста через Керченский пролив приступили к установке арочных сводов, которые информационный центр проекта называет архитектурной доминантой сооружения, передает РБК.

Пролеты автодорожного и железнодорожного мостов будут собирать около года. Суда смогут проходить через свободное пространство под ними шириной 185 метров и высотой 35 метров. Протяженность пролета — 227 метров.

Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров.

Высота самой арки составит 45 метров. Установка ее на опоры планируется в августе 2017 года.