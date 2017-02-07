Эксперты смоделировали на компьютере последний полет Ту-154

Эксперты разработали компьютерную модель полета Ту-154 Минобороны, перед падением в Черное море. Она призвана уточнить причины катастрофы, пишет «Коммерсант».

В математическую модель специалисты заложили данные, которые им удалось получить при расшифровке бортовых самописцев самолета. На их основе они планируют рассчитать взлетный вес Ту-154 и его центровку. Таким образом эксперты планируют получить ответ на вопрос: могли ли привести к крушению перегрузка самолета или неправильное расположение груза на борту и пассажиров.

Наряду с этим компьютерная модель поможет воспроизвести точную картину падения ту-154 и понять, были ли шансы избежать катастрофы.

Ранее было выдвинуто предположение о том, что к крушению самолета могли привести ошибки экипажа. Однако в Минобороны с этим не согласились, отметив профессионализм и опыт летчиков.

Ту-154 разбился неподалеку от Сочи в конце декабря прошлого года. Самолет направлялся в Сирию. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова – в общей сложности 92 человека. Все они погибли.

