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Эксперты смоделировали на компьютере последний полет Ту-154

21:45 7.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Эксперты разработали компьютерную модель полета Ту-154 Минобороны, перед падением в Черное море. Она призвана уточнить причины катастрофы, пишет «Коммерсант».

В математическую модель специалисты заложили данные, которые им удалось получить при расшифровке бортовых самописцев самолета. На их основе они планируют рассчитать взлетный вес Ту-154 и его центровку. Таким образом эксперты планируют получить ответ на вопрос: могли ли привести к крушению перегрузка самолета или неправильное расположение груза на борту и пассажиров.

Наряду с этим компьютерная модель поможет воспроизвести точную картину падения ту-154 и понять, были ли шансы избежать катастрофы.

Ранее было выдвинуто предположение о том, что к крушению самолета могли привести ошибки экипажа. Однако в Минобороны с этим не согласились, отметив профессионализм и опыт летчиков.

Ту-154 разбился неподалеку от Сочи в конце декабря прошлого года. Самолет направлялся в Сирию. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова – в общей сложности 92 человека. Все они погибли.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Происшествия, Расследования в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 05:49
Гость: Бисмарк

Моделирование:
Модель при включении издаёт троекратное "Это не теракт!"
Затем модель спрашивает -"А можно -черные ящики скажут что это закрылки виноваты?"
Ответ:" Можно!"
Отчёт :"Моделирование показало что вся планета моделированием восхищена и моделятору рукоплещет!"
08.02.2017, 05:16
Гость: Самолеты строить не умеем, летать тоже,

зато на китайских компутерах умеем моделировать то, что нафиг не нужно никому, кроме тех, кто от этого хлеб ест.
08.02.2017, 01:33
Гость: Николай

Перед этим самолётом в Сирию летел ещё один борт и тоже с артистами ансамбля Александрова. Но интернет не рассказывает, сколько человек было на его борту. А очень интересно.
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