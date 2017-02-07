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Мавзолей Ленина закроют для посетителей на два месяца

12:50 7.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт в течение двух месяцев до 16 апреля для проведения плановых профилактических работ, передает ТАСС.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Мавзолей был отремонтирован в 2013 году - исправлен фундамент и проведена гидроизоляция здания. Поскольку работы велись зимой, Мавзолей был укрыт куполом, внутри которого поддерживалась необходимая температура. На время ремонта тело Ленина оставалось внутри Мавзолея.
В 2015 году Мавзолей закрывался на два месяца, также с 16 февраля по 16 апреля, для проведения плановых профилактических работ с телом Ленина. За его поддержание отвечают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:27
Ха-ха-ха!

Откроют, а там в одной постельке и Ленин, и Сталин. То-то радости народу будет!
07.02.2017, 18:03
проходящий

Не моё, копипаста:
Преступления Ленина
1903 - 1916 годы - организация антигосударственной террористической деятельности в России из-за рубежа.
1917 год - инспирация массовых беспорядков и уголовщины, бандитский захват власти.
Все это на иностранные деньги.
1918 год - разгон учредительного собрания, введение красного террора и начало гражданской войны.
1918 -1920 годы - военно-коммунистический террор, массовое уничтожение граждан России, ограбление государственного и церковного имущества, отправка награбленных ценностей за границу в невероятных масштабах!! !
1919 - 1922 годы - организация катастрофического голода в России.
А теперь представьте себе подобного злодея сегодня (!!!), разве он стал бы национальным божеством?
07.02.2017, 17:44
Дед Щукарь

Безенчуки со всех сторон сейчас гробы в Москву повезут!
"Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает? смутно молвил гробовой мастер. ... Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я -- фирма старая.
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