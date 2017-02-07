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Путин обсудил по телефону с Меркель обострение ситуации в Донбассе

15:43 7.02.2017
Фото с сайта www.peoples.ru
Фото с сайта www.peoples.ru
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили обострение ситуации в Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, сообщает РИА Новости.

"Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Собеседники условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В ближайшее время они запланировали провести встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Темы: Ангела Меркель, Владимир Путин, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:17
детский сад, да и только!..

Донбасс - украинский: какой ни мятежный,
Вернуться он должен в состав Незалежной!
Москве не пристало раскол поощрять! -
Не азбука ли? - ну так что "обсуждать"?
07.02.2017, 18:06
А в это время)

Еврейское агентство Сохнут, вместе с фондом «Мираж» вручило сегодня 24-ти солдатам одиночкам стипендии в размере 4000 шекелей. Все солдаты репатриировались из Украины, все служили в боевых частях, все недавно демобилизовались из ЦАХАЛ, сообщает пресс-секретарь Сохнута Давид Шехтер.

Средства для этой стипендии предоставил фонд «Керен ха Есод» и предназначена она для помощи демобилизованным солдатам в их первых шагах на «гражданке». Стипендии выделены в рамках «Кнафаим» («Крылья») — совместного проекта Еврейского агентства и фонда «Мираж», сопровождающего солдат-одиночек во время их службы и помогающего им подготовиться к жизни после армии, а затем быстро трудоустроиться и найти подходящее жилье.(кмев еврейский)

Шо за солдаты одиночки? Кто знает?
07.02.2017, 18:05
Одно радует, что скоро арсенал закончится:

Домбас платит за патроны, танки, ураганы углем. Но уголь лежит в земле, а запасы СССР заканчиваются.
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