Путин обсудил по телефону с Меркель обострение ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили обострение ситуации в Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, сообщает РИА Новости.

"Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Собеседники условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В ближайшее время они запланировали провести встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.