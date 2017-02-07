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Началась внезапная проверка Воздушно-космических сил РФ

11:51 7.02.2017
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

По его словам, органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.
"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — добавил Шойгу

Он приказал обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить ущерб государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.
Для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, в генштабе ВКС сформируют контрольные группы.

Шойгу также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных и контролировать выполнение задач в рамках внезапной проверки. 

Темы: Воздушно-десантные войска РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:42
Гость: Пока, дружок,

мы наблюдаем, как расползается твоя Великая Укропия с её 40-ка тысячелетней историей. Нет уже Крыма, нет Донбасса. Разбегается население: 2,5 млн гастарбайтеры в России, 1 млн беженцев в России.
07.02.2017, 18:38
Гость: У кого-то

и показанный палец смех вызывает! Глупыш, русские крылатые ракеты наводятся на цель с помощью российской системы ГЛОНАСС, спутники которой находятся в КОСМОСЕ! Ферштейн, скалозуб недалёкий?
07.02.2017, 17:43
Гость: Э, мужик, дураку это зачем знать?

пускай в русской РОССИИ таджиков кормит.
Все комментарии (26)
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