Началась внезапная проверка Воздушно-космических сил РФ

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

По его словам, органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — добавил Шойгу

Он приказал обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить ущерб государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.

Для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, в генштабе ВКС сформируют контрольные группы.

Шойгу также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных и контролировать выполнение задач в рамках внезапной проверки.