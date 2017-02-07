Райкина поймали на слове

Константин Райкин в моноспектакле назвал Россию «некрофильским государством»

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал Райкин во время своего выступления в петербургской филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...». Он упомянул расстрелянного Николая Гумилева, а также повесившихся Марину Цветаеву и Сергея Есенина, застрелившегося Владимира Маяковского, передает издание «Петербургский авангард». По словам Райкина, в российском обществе «нет нравственной прививки».

В своем выступлении, пишет издание, он противопоставил искусство политической повестке.

«Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа, — цитирует издание Райкина. — Зима, весна, лето и осень — это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво. Не забывайте про это».

Мысль, высказанную Райкиным, произносили еще герои Пушкина.

«Они любить умеют только мертвых», — говорит Годунов в своем монологе в «Борисе Годунове». Впрочем, за поддержкой худрук «Сатирикона» может обратиться не только к классикам. В публикации газеты «Московский комсомолец» слова поддержки Райкину нашли театральный режиссер Иосиф Райхельгауз и режиссер анимационного кино Гарри Бардин. «В этом высказывании ничего скандального нет, я могу под ними подписаться», — сказал Бардин. «Райкин — гениальный артист и режиссер, своей жизнью заработал себе право на собственное мнение», — заметил руководитель «Школы современной пьесы».

Высказывания Райкина не первый раз становятся мишенью даже не критики, а вырывания из контекста и последующего тиражирования, в то время как сам худрук «Сатирикона» взял за правило говорить что думает и делиться с обществом наболевшим.

В октябре 2016 года во время форума Союза театральных деятелей он осудил вмешательство общественных организаций в дела театров, а также заявил, что опасается возрождения цензуры в российском обществе.

Выступление состоялось вскоре после скандального закрытия проходившей в Центре имени братьев Люмьер выставки американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» и вызвало бурную дискуссию, посвященную вмешательству государства в творческий процесс в современной России.

Слова Райкина резко раскритиковал даже байкер Хирург.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал опасения относительно «диктата толпы», на стороне Райкина выступил актер, худрук Театра наций Евгений Миронов, спор о цензуре по-разному комментировали Олег Табаков, Владимир Познер, глава Чечни Рамзан Кадыров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ряд изданий и комментаторов обвиняли Райкина в том, что он заговорил о цензуре из-за возможного сокращения финансирования «Сатирикона» (незадолго до форума СТД худрук говорил о том, что театру не хватает денег на новые постановки в связи с необходимостью выплачивать аренду за помещения театра «Планета КВН», где идут спектакли текущего репертуара, пока в основном здании театра идет ремонт).

Позже Министерство культуры объявило о том, что сохранит финансирование театра на прежнем уровне, а все вопросы будут решаться в рабочем порядке.

Тем не менее резонанс от его выступления был настолько широк, что его заметили в Кремле: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел специальную встречу с представителями творческих профессий, на которой, по словам ее участников, «крайне внимательно всех выслушал».

Завершилась дискуссия на заседании президентского Совета по культуре в начале декабря — Владимир Путин резко осудил хулиганские выходки и попытки сорвать спектакли или выставки, заявив, что они должны пресекаться по всей строгости закона.

Но одновременно президент рекомендовал артистам самим определить грань между циничным эпатажем и творческой акцией.

Автор: Иван Акимов