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Путин принял отставку главы Бурятии и назначил нового

20:00 7.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына.

Глава государства подписал соответствующий указ и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Цыденова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Наговицын возглавлял республику с 2007 года. Свое решение покинуть пост он объяснил тем, что региону требуются перемены, сообщает ТАСС.

До назначения врио главы Бурятии Цыденов занимал должность заместителя министра транспорта России. В ходе встречи с президентом он заявил, что у него есть ряд идей, касающихся развития вверенного региона и пообещал их реализовать. В частности, они касаются социальной сферы, строительства дорог, развития месторождений полезных ископаемых, животноводства и туризма.

Ранее СМИ сообщили о грядущей отставке глав нескольких субъектов РФ. Первым покинул свой пост губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Его место занял Максим Решетников, который ранее возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы.
 

Темы: Россия, Республика Бурятия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 06:38
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на ответственные государственные посты надо тех, кто реально принесёт пользу государству, а именно максимальный вклад в экономическое развитие, строительство инфраструктуры, ввод качественного жилья и.т.д. может хватит восторгаться Европейскими красотами пора и у себя не хуже сделать, есть пример Белоруссия, ничем не хуже чем в Европе, только в России назначенцы озабочены одним, обеспечить своё будущее включая внуков, примеров много не перечесть.
07.02.2017, 22:21
Так я не понял...

А не многовато ли отставок Путин принял за последние года три? А не подумал ли он, что проблема немного помасштабнее будет, и эти отставки ничего не решат? Нет? Ну, ладно, не подумал, так не подумал, чё переживать-то...
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