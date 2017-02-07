Путин принял отставку главы Бурятии и назначил нового

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына.

Глава государства подписал соответствующий указ и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Цыденова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Наговицын возглавлял республику с 2007 года. Свое решение покинуть пост он объяснил тем, что региону требуются перемены, сообщает ТАСС.

До назначения врио главы Бурятии Цыденов занимал должность заместителя министра транспорта России. В ходе встречи с президентом он заявил, что у него есть ряд идей, касающихся развития вверенного региона и пообещал их реализовать. В частности, они касаются социальной сферы, строительства дорог, развития месторождений полезных ископаемых, животноводства и туризма.

Ранее СМИ сообщили о грядущей отставке глав нескольких субъектов РФ. Первым покинул свой пост губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Его место занял Максим Решетников, который ранее возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы.

