Навальный пожалуется КС РФ на запрет осужденным участвовать в выборах

Глава "ФБК" Алексей Навальный планирует пожаловаться в Конституционный суд РФ на запрет осужденным принимать участие в выборах, сообщает РИА Новости.

Ленинский суд Кирова сегодня в рамках повторного процесса по делу "Кировлеса" назначил Навальному пять лет условного заключения и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Такой же срок он получил в ходе первого процесса по этому делу в 2013 году.

"Я подам жалобы во все суды, в том числе в Конституционный. Мы будем обжаловать норму, на которую ссылаются наши оппоненты и которая якобы запрещает мне баллотироваться", — сказал Навальный журналистам после оглашения приговора.

При этом ранее юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов заявили РИА Новости, что Навальный сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу "Кировлеса" он не будет отправлен в колонию.