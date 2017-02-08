]]> ]]>
Главная В России Новости

Навальный пожалуется КС РФ на запрет осужденным участвовать в выборах

21:43 8.02.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Глава "ФБК" Алексей Навальный планирует пожаловаться в Конституционный суд РФ на запрет осужденным принимать участие в выборах, сообщает РИА Новости.

Ленинский суд Кирова сегодня в рамках повторного процесса по делу "Кировлеса" назначил Навальному пять лет условного заключения и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Такой же срок он получил в ходе первого процесса по этому делу в 2013 году.
"Я подам жалобы во все суды, в том числе в Конституционный. Мы будем обжаловать норму, на которую ссылаются наши оппоненты и которая якобы запрещает мне баллотироваться", — сказал Навальный журналистам после оглашения приговора.

При этом ранее юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов заявили РИА Новости, что Навальный сможет выдвигаться на должность президента РФ при условии, что по делу "Кировлеса" он не будет отправлен в колонию.

Темы: Выборы в органы власти в России, Алексей Навальный
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2017, 05:07
демагог

Каждый россиянин может быть не только виноватым перед властью после своего рождения, но и произвольно осуждён, так как отсутствует уголовное преследование чиновников за нарушение конституционных прав и свобод граждан. Поэтому требование Навального, как будущего президента России закономерно.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.