Севастополь сказал «нет» «Патриоту» по версии «Ночных волков»

Севастопольские власти и Министерство обороны РФ прислушались к «гласу народа»

В Севастополе завершена дискуссия, продолжавшаяся полтора года. Еще в мае 2015 года правительство города выделило байк-клубу «Ночные волки» более 227 гектаров земли в районе горы Гасфорта под размещение развлекательно-познавательного парка. А в августе того же года глава клуба Александр Залдостанов, больше известный как Хирург, заявил, что на этой территории будет создан филиал подмосковного парка «Патриот».

Вот только у жителей Севастополя и других формально находящихся в составе города населенных пунктов (Балаклавы и близлежащих сел) такая перспектива особого энтузиазма не вызвала.

Гора Гасфорта – это уникальная природная зона. Здесь находится реликтовая роща можжевельника древовидного высокого, занесённого в Красную книгу, и происходит резкая смена ландшафтов. Находящееся неподалеку озеро считается резервным городским водохранилищем. Кроме того, гора – памятное место. В Крымскую и Великую Отечественную войну тут шли тяжелые бои, в ходе которых российские и советские солдаты показали чудеса героизма.

Вот и посчитали севастопольцы, что предусмотренные проектом гостиница и кафе с барами неуместны там, где по сей день покоятся останки воинов, павших при защите Родины, и где все еще остались окопы, в которых они сражались.

Практически сразу скептически отзывался о проекте депутат севастопольского Заксобрания, «народный мэр» города в период «Русской весны» Алексей Чалый. Его позицию разделяла значительная часть депутатского корпуса и местная ячейка «Общероссийского народного фронта».

И в конце концов вопрос был вынесен на общественные слушания, итог которых, судя по настроениям в городе, был предсказуем. Что местные общественники, что жители сел, расположенных в районе горы Гасфорта, выступили категорически против создания парка, предусматривающего масштабные строительные работы.

Министерство обороны, в ведении которого находится «Патриот», и городское правительство повели себя предельно деликатно. Не было ни попыток морального прессинга, ни навязчивой агитации. Военное ведомство с уважением восприняло позицию людей и незамедлительно отправило документы об отказе от проекта в городское правительство.

А вот реакция Александра Залдостанова была куда более эмоциональной. Хирург в достаточно резких выражениях отозвался о противниках проекта и, в частности, лично об Алексее Чалом, который в свое время подписывал соглашение о воссоединении Севастополя с Россией. Глава байк-клуба раскритиковал даже созданный силами Чалого знаменитый музей-мемориал «35 батарея», сказав, что его создателям нужно учиться проводить мероприятия у «Ночных волков», чем вызвал недоумения и раздражение у севастопольских интернет-пользователей.

Кто-то из сторонников создания парка даже начал собирать подписи в его поддержку, но, судя по отсутствию реакции в прессе, эта идея быстро сошла на нет.

Увидев, что споры не прекращаются, руководство Минобороны, очевидно, решило остудить горячие головы. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сделал заявление для прессы, в котором подчеркнул, что МО РФ «не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот"». Более того, Министерство обороны «чутко и уважительно относится» к мнению севастопольцев.

Местные депутаты и представители ОНФ предложили вместо горы Гасфорта создать филиал «Патриота» на базе старых береговых батарей, но реакция руководства Минобороны на данную инициативу пока неизвестна.

Зато известно, что следующее подразделение «Патриота» появится теперь в Кронштадте. Учитывая то, что подобные проекты стоят недешево, к обсуждению севастопольского филиала в Москве вернутся не скоро.

Помимо сохранности природных и исторических памятников, в этой истории радует то, что Россия в очередной раз продемонстрировала свою истинную демократичность. Могущественное ведомство и местные власти полностью доверили решение сложного вопроса народу и беспрекословно его исполнили. Наша страна движется в правильном направлении…

